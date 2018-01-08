民營企業第一檔 遠東新30億綠色債券今日掛牌 開盤股價走揚

遠東新 (1402) 發行的綠色債券今 (8) 日掛牌。該檔債券是國內首檔經查證後發行的綠色債券，也是民營企業第一檔以四項綠色投資為主體的債券。

遠東新今日開盤，股價微幅上漲 0.75%。這一檔遠東新五年期綠色債券共發行新台幣 30 億元，到期一次還本，票面利率 0.95%，超額認購三倍，且利率創新低。資金主要用於四項綠色投資專案，包括能源使用效率提升、能源節約、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用，以及屬其他氣候適應變遷調適綠建築等綠色投資計畫類別。



遠東新董事長徐旭東及櫃買中心董事長陳永誠主持綠色債券掛牌典禮。徐旭東指出，在這個世界上，大家要重視三個「R」，一個是 Recycle，每一樣東西都要能回收，例如遠東新回收保特瓶即是一例；一個是 Replace，以植物性產品代替化工產品；一個是是 Reduce，減少消耗量及減廢。



徐旭東表示，此次遠東新發行的綠色債券，直接連結資本市場與產業投資，不僅響應政府推動綠色金融政策，更結合遠東新世紀綠色投資永續發展策略，加上可提供創新產品讓投資人多一種選擇，可謂是創造三贏局面。



陳永誠指出，台灣的空污問題近來受到高度關切，綠色債券的推動，主要是希望企業界在綠色建築及工業發展上，更能重視環保及能源節約。全球綠色債券近年來發展快速，2016 年較 2015 年的發行量成長 50%，達 1300 億美元，去年綠債在台發行 200 億元新台幣，一步一腳印向前邁進。



陳永誠表示，遠東新發行的這一檔綠色債券綠債，是第一檔民間企業推出的綠債，預期法人對綠債將更為認同，企業發展經濟同時，也重視環保，希望在遠東新的登高一呼，今年綠債規模能有一倍的成長。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』