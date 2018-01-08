台股盤前─紅包行情蘊釀中 指數續戰前高但須留意逢壓震盪

台股從去年底以來連漲 7 個交易日，距前波高點已經不遠，美股上周五大漲，三大主要指數都創新歷史高點，道瓊工業指數大漲 220 點，國際股市走揚刺激國際熱錢湧入，台股可望同步受惠，法人認為，外資買盤似有回籠，元月行情升溫中，不排除年前有一波紅包行情，今 (8) 日可望持續挑戰前高，但須注意的是短線漲多的震盪壓力。

台股上周五以 10879.8 點作收，直逼前高 10882 點，日 K 線連 7 紅，追平 2017 年農曆年開紅盤紀錄；周線大漲 236 點，周 K 線連 4 紅；三大法人三大法人合計買超 62.55 億元，其中外資續買超 49.43 億元，投信賣超 3.24 億元，自營商買超 16.35 億元，值得留意的是外資連續 2 天大砍台灣 50 反 1 逾 7 萬張。

期貨部分，三大法人全面偏空，外資減碼多單 137 口，淨部位多單來到 51706 口；投信加碼空單 58 口，淨部位空單來到 33657 口；自營商加碼空單 518 口，淨部位空單來到 1740 口，合計三大法人減碼多單 713 口，淨部位多單為 16309 口。

元大店頭市場基金經理人温建勳指出，美股道瓊正式衝破 25000 點，史上首見，NASDAQ 與費半指數也持續大漲，全球總經數據正面消息多，國際股市走揚刺激國際熱錢湧入，讓台股同步受惠；他認為，目前正值財報空窗、新趨勢成形，且各企業紛紛發表新年度業務目標，元月行情可說是逐步加溫指數。

温建勳表示，美國炸彈氣旋影響讓美國氣溫驟降，取暖需求大增，紐約天然氣現貨價衝破歷史新高，原油市場也出現供應吃緊，原物料行情升溫，包括塑化、水泥、航運可望受惠。

台股連續 7 天走高，本周將續挑戰前波高點 10882 點，法人看好有機會突破前高，但是還要看電子三雄股王大立光 (3008-TW)、權王台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 是否同步上攻，尤其是鴻海仍遭外資賣超，鴻海能否由賣轉買，攸關大盤表現。

美股上周五大漲作收，道瓊工業指數與 NASDAQ 創下自 2006 年以來，最佳開年第 1 周漲勢；道瓊工業指數收高 220.74 點或 0.88% 至 25295.87 點；NASDAQ 指數收高 58.64 點或 0.83% 至 7136.56 點；S&P 500 指數收高 19.16 點或 0.70% 至 2743.15 點；城半導體指數收高 8.47 點或 0.64% 至 1325.71 點。

台股站回頸線及半年線以下所有均線之上，且回補 11/30 空方缺口，多方短線將持續挑戰前高，但短線漲多，前高不易有效突破，須留意逢壓震盪，美股續攻高，加上外資銷假買盤已開始回流，有助今日台股再攻前高，但仍要留意去年 12 月營收陸續公布的影響。

由於 CES 本周將登場，相關概念股表現可望成為盤面上的亮點族群，大立光 12 月營收下滑，1 月恐將續下滑，1/11 將召開法說會，今日表現也是盤面上的關鍵。