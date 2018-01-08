彭博：2017年中國信用債發行額減少25%

彭博日前公布的債券市場數據顯示，2017年中國信用債市場總體呈現低迷走勢，發行總額為69514.97億元人民币，相比上一年度減少了25.1%。其中2017年第四季度發行量相較第叁季度減少了24.6%。

從銀行間債券市場來看，2017年中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)債券發行總額為36050.05億元人民币，較上一年度減少26.2%。

其他債券發行也有所下降。2017年中國短期融資券共發行4481.7億元人民币，相比上一年度減少了35.1%。2017年離岸人民币債券共發行869.15億元人民币，相比上一年度減少了51.4%。

根據彭博統計的2017年中國信用債承銷商排行榜，工商銀行以6.93%的市場份額連續第四年位居榜首。建設銀行緊随其後，市場份額為6.604%，位列第二。前兩名市場份額均較前一年有所下滑。興業銀行在本年度上升兩個名次，市場份額上升至5.46%，跻身第叁名。

該排行榜由以人民币計價和結算的中國信用債券組成，市場類型為“國内”或“國内中期債券”。不包括附權證債券與可轉換證券。

在彭博“中國公司債與信用債”榜單中，中信建投以市場份額10.04%的絕對優勢蟬聯第一名。海通證券相比上年同期上升了六個名次，躍居第二，市場份額占比5.668%。廣發證券則上升兩位，名列第叁。

在彭博“離岸人民币債券”榜單中，英國匯豐銀行以27.99%的市場份額，連續第七年位列榜首。東方匯理以15.99%的市場份額排名第二。渣打銀行位列第叁。

“中國離岸債券”榜單為彭博新近發布的全新榜單，此榜單由中國發行人以人民币以外的貨币發行的債務及優先證券組成。2017年度，中國銀行位列于該榜單榜首，緊随其後的是英國匯豐銀行和渣打銀行。

來源：中國證券網

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