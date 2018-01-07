【香港地產】荷里活道兩幢毗鄰物業2.5億放售

全幢物業可塑性高，投資價值不凡，成為近年實力投資者的入市熱門選擇，但核心區全幢物業一盤難求，持貨業主亦相當惜售，所以每有優質盤源都能在短時間內迅速凝聚市場注意力。美聯旺舖營業董事劉啟聰表示，近日本行榮獲業主獨家委託，代理中環荷里活道165至167號，以及169號兩幢物業的放售事宜，為現時該地段少數的全幢放盤。

業主意屬將兩幢物業一併出售，意向價為2.5億元；其中165至167號為一幢四層高商住物業，於1955年落成，佔地約917平方呎(未核實)，物業共設兩地舖，其中165號地舖以4.8萬元租出；一至三樓為住宅，共有六伙，全幢總面積約2,397平方呎(未核實)。

至於169號全幢亦同屬商住物業，於1971年落成，共5層高，設有一個地舖，現以3.8萬元由古董店租用，而一至四樓為住宅，現以5.8萬元由服務式住宅公司承租營運，物業佔地約762平方呎(未核實)，總面積約1907平方呎(未核實)。

據物業的土地契約註明，中環荷里活道165至167號，以及169號地盤均屬「無限制批約」，而所屬的地段規劃為「住宅(甲類)8」，可重建發展成純住宅或商住物業，加上兩地盤互相緊貼，能進行合併重建，可令物業價值獲得更理想的發揮。

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