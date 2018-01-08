【香港地產】利嘉閣：十大屋苑周末錄8宗買賣 重落個位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期各大發展商積極為新盤作出部署，搶佔市場焦點，加上本周末天氣因素影響，二手市場較過往數周平靜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(1月6至1月7日）十大指標屋苑累錄8宗二手買賣個案，較上周末(12月30至12月31日)的23宗下跌15宗或約65%。

廖偉強指出，由於近日新盤搶佔市場焦點，令買家著眼於一手市場，加上過去數周因節日及元旦氣氛影響，二手市場交投特別暢旺，以致部分屋苑放盤量大大減少，所以本周末成交重落個位數。廖氏預期，2018年樓市將升約一成，業主對後市充滿信心，將會相繼封盤觀望，進一步減少盤源，故相信二手樓市成交量起落不大，會維持平穏發展。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，九龍區表現較突出，錄得4宗成交，較上周減少4宗，新界區則由上周13宗急跌至本周3宗；港島區僅錄得1宗成交個案。若以屋苑劃分，黃埔花園表現最佳，共錄得3宗成交，較上周上升1宗，其次是太古城、美孚新村、沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園，各錄得1宗成交；康怡花園、杏花村、麗港城及新都城則捧蛋。

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