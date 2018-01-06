松綁限購、加碼限售 新年首例樓市分類調控在蘭州落地

開年第一周，房地產分類調控率先在蘭州開始落實。

1月5日，蘭州市住房保障和房產管理局發布通知，對現行房地產市場調控政策將進行調整。

內容包括對部分區域取消限購、進一步強化價格備案制度、實行住房限售措施。公布的各項措施自1月8日期正式實施。

取消限購部分，此次取消限購的區域包括西固區、九州開發區、高坪偏遠區域；城關區、七裏河區、安寧區範圍內仍實行限購，但是不再提供社保證明和納稅證明。

限售措施部分，個人在部分區域購買的住房，自取得《不動產權證書》登記記簿日期滿三年方可上市交易。

通知提到，此次出台的政策是為落實住建部提出的有關要求。

去年年底，住建部會議提出“抓好房地產分類調控”是2018年重點需要做好的工作之一。其中提到，針對各類需求實行差別化調控政策，明確提出滿足首套剛需、支持改善需求、遏制投機炒房。同時指出，庫存仍然較多的部分三四線城市和縣城要繼續做好去庫存工作。

中國城市房地產研究院院長謝逸楓接受中新網采訪時認為，在蘭州市場供大於求的情況下，此次的調控政策屬於完善調控，有利於消化一手房庫存。

此前有分析師預計，2018年三四線城市將迎來降溫。

鏈家研究院發布的《2018年房地產市場展望》研究報告提出，三、四線城市房地產市場將在2018年迎來量價的降溫。

易居研究院研究員賴勤也在去年年底接受《每日經濟新聞》采訪時表示，一些沒有經濟、人口、收入等支撐的三線城市樓市，可能會在偏緊的政策環境和信貸環境的雙重作用下進一步降溫。

通知全文如下：

各縣區房地產行政主管部門、各縣區價格行政主管部門、不動產登記機構，各房地產開發企業，各房地產經紀機構：

為進一步貫徹“堅持房子是用來住的、不是用來炒的”定位，落實全國住房城鄉建設工作會議關於“抓好房地產市場分類調控，促進房地產市場平穩健康發展”有關工作要求，經研究，現根據我市房地產市場運行實際，因區施策、精準調控，對現行的房地產市場調控政策進行調整，具體事項通知如下：

一、對部分區域取消限購

針對蘭州市房地產市場發展的實際情況，對我市房地產市場區域性限購政策進行調整，取消西固區、九州開發區、高坪偏遠區域的住房限購政策。

城關區、七裏河區、安寧區範圍內（含高新區、經濟區，不包括高新區榆中園區）的住房繼續實行非蘭戶籍家庭最多可購買一套、蘭州戶籍家庭最多可購買兩套的限購政策，但不再提供社保證明和納稅證明。

二、進一步強化價格備案制度

價格主管部門要充分發揮價格監督指導作用，房地產開發企業在新建商品住房價格備案時，應合理確定申報的銷售價格，要嚴格執行新建商品住房的明碼標價、一套一標和“一價清”制度，實際銷售價格不得高於備案價格。房產部門對拒不接受新建商品住房價格備案的房地產開發企業，暫停其網簽備案資格。

三、實行住房限售措施

對城關區、七裏河區、安寧區、西固區範圍內（含高新區、經濟區、九州開發區，不包括高新區榆中園區）的住房實施限售。自本通知下發之日起，個人在上述區域內購買的住房(含新建商品住房和存量住房，以合同網簽時間為準)，自取得《不動產權證書》登記記簿日期滿三年方可上市交易。不動產登記部門應當在《不動產權證書》上註明“須取得不動產權證書滿3年後方可轉讓”字樣。通過司法裁決、拍賣、拆遷還建、繼承、離婚析產等方式取得《不動產權證書》的住房不受前款措施限制。

自本通知下發之日起實施。

本文來自華爾街見聞

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