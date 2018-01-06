1月5日晚，第一財經記者從權威渠道獲悉，互聯網金融風險專項整治辦工作領導小組（下稱“互金整治辦”）於近日向各省（區、市）、深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室下發了一份針對比特幣的通知，落款時間為1月2日。

在上述通知中，互金整治辦稱，據有關部門反映，目前存在一些生產“虛擬貨幣”的所謂“挖礦”企業，在消耗大量資源的同時，也助長了“虛擬貨幣”投資炒作之風。根據全國金融工作會議關於防範風險、限制偏離實體經濟需要及規避監管的“創新”等精神，互金整治辦的相關成員單位已於2017年11月20日召集有關省市整治辦，圍繞相關事宜進行了討論。

對於下一步的工作安排，互金整治辦提出兩點要求：一是積極引導轄內企業有序退出“挖礦”業務，並請積極協調轄內有關部門，多措並舉，綜合采取電價、土地、稅收和環保等措施，引導相關企業有序退出；並要求各地整治辦於1月10日前上報目前轄內“挖礦”企業基礎情況及引導退出情況。二是為及時掌握各地工作進展，要求各地整治辦每月10日前填報轄內“挖礦”企業有關情況。

在第一財經記者獲得的上述通知後，附有一份“從事‘挖礦’企業有關具體情況匯總表”，羅列了具體需要上報的內容，包括：企業名稱、成立時間、註冊資本、礦機數量、營業收入、納稅情況等。同時，耗電情況是匯總表所列需要上報的主要內容，具體到享受優惠地價或場租情況、執行電價及其他補貼情況等。

不難看出，互金整治辦這次把針對比特幣的“抓手”鎖定在了最關鍵的“電費”和“電耗”上。

本文作者殷怡，來自第一財經，授權華爾街見聞轉載。原文標題：《互金整治辦發文：各地引導轄內企業有序退出“挖礦”業務》。

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