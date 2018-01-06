今日頭條加速金融業務布局：正收購支付牌照，已組建保險業務團隊

獲得巨額流量後，今日頭條正加速布局金融業務。

1月4日，中國支付網消息稱，今日頭條正低調收購支付牌照，目前正在和武漢合眾易寶談判，擬控股或100%收購這家企業。合眾易寶是湖北地區唯一獲得互聯網支付牌照的機構。

有知情人士向上述媒體透露了合眾支付的動態，稱“近期正在調系統，頭條對我們系統要求很高”，這也印證了今日頭條正與武漢合眾易寶密切接觸，並且有了實質性的進展。

公開資料顯示，武漢合眾易寶科技有限公司成立於2012年，是第五批從央行獲得第三方支付牌照的企業，出資人為中發實業（集團）有限公司，出資金額1億元。中發實業集團是合眾人壽的大股東，因此，合眾易寶的業務也多與保險有關。

今日頭條布局金融業務的歷程

今日頭條涉足金融業務的野心在去年7月首次顯露，當時，今日頭條在寧夏銀川申請網絡小貸牌照。但到了11月，監管部門下發《關於立即暫停批設網絡小額貸款公司的通知》後，今日頭條申請網絡小貸牌照一事再未有新消息曝出。

去年8月，今日頭條在招聘網站上發布了大量消費金融相關的崗位，並給出了1.5萬-4萬的高薪。

36氪援引今日頭條內部人士消息稱，2017年11月初，公司組建好了保險業務團隊，正在籌備保險業務的相關事宜。有負責人表示，“保險業務剛剛開始，正處在規劃階段”。另有業內人士稱，今日頭條正計劃收購一張保險經紀牌照。

開展金融業務的的優勢與劣勢

對於國內互聯網巨頭而言，開展金融業務似乎已成為“標配”，這也是完成流量變現的重要路徑。統計顯示，中國前20大互聯網公司中，目前未正式開展金融業務的只剩下今日頭條和陌陌。

對於今日頭條而言，平台高達6億的註冊用戶數量、1.2億的日活是開展金融業務的核心優勢。除此以外，今日頭條目前資金實力雄厚也為開展金融業務奠定了堅實基礎，去年8月，今日頭條剛剛完成E輪20億美元融資，上月媒體報道稱，今日頭條正以300億美元或更高的估值尋求新一輪融資，已經開始與一些投資者接觸。

蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言向中國支付網表示，結合今日頭條的資源稟賦，在理財、消費金融等方面具有一定的想象空間。

不過，今日頭條要開展金融業務仍然要克服很多難題，薛洪言表示：

雖然頭條有龐大的用戶規模，也在搭建自己的賬戶體系，但如果沒有支付賬戶體系，現有的賬戶體系也很難與金融業務進行嫁接，大量流量難以導向金融業務。並且，缺乏自己的金融賬戶體系，所謂的互聯網金融生態布局也無從談起。

與滴滴、美團、小米等其他涉足金融業務的互聯網“新貴”相比，今日頭條的一大劣勢是缺乏支付應用場景。

本文來自全天候科技

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