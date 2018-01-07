今年最火數位貨幣終於開跌了！瑞波幣大跌12%

摘要：在昨日上漲後，瑞波幣今日下跌近 12%，至 3.04 美元。同時，比特幣上漲 9%，至 16761.50 美元。 值得注意的是，即便今日瑞波幣下跌，但目前其仍然是僅次於比特幣的市值第二高數位貨幣。2017 年，瑞波幣是數位貨幣的最大贏家，全年回報率高達 36018%，

在昨日上漲後，瑞波幣今日下跌近 12%，至 3.04 美元。同時，比特幣上漲 9%，至 16761.50 美元。

值得注意的是，即便今日瑞波幣下跌，但目前其仍然是僅次於比特幣的市值第二高數位貨幣。

業內媒體 Cointelegraph 用以下圖表展示，瑞波幣是 2017 年數位貨幣的最大贏家，全年回報率高達 36018%，相當於假如 2017 年年初用 100 美元投資瑞波幣，到年末這些瑞波幣市值會超過 3.6 萬美元。

從回報率看，比特幣連前十都排不上。以太幣回報 9162%，排名第六，排在第十位的 OmiseGo 回報率也有 3315%，比特幣回報只有 1318%。

瑞波幣官網介紹，瑞波幣可用於全球實時支付，是交易速度最快、規模化最強的數字資產。瑞波幣的支付結算僅需 4 秒鐘，以太幣需要 2 分鐘以上，比特幣超過一小時。

瑞波幣官網還稱，截至 2017 年 7 月 15 日，瑞波幣每秒可持續處理交易 1500 筆，以太幣和比特幣每秒分別只能處理 15 筆和三到六筆。

華爾街見聞此前文章提到，目前全球共有超過 1300 種數位貨幣，在專注數位貨幣的網站 Cryptos R Us 的聯合創始人 George Tung 眼中，有七種可能成為下一個比特幣，其中包括瑞波幣。（更多詳細分析，請看見聞主編精選文章《能增值能買房？2018 年這些「幣」最有可能複製比特幣「造富神話」》）

『新聞來源／華爾街見聞』