川普又要開炮了：美國11月貿易逆差近六年最大

摘要：就在川普訪問亞洲把貿易逆差掛在嘴上的 2017 年 11 月，美國貿易逆差達到 2012 年 1 月以來最大規模，進出口均創新高；當月同中國的商品貿易逆差為兩年多來最大，同歐盟的商品貿易逆差為一年來最大。

川普又要開炮了，就在他訪問亞洲把貿易逆差掛在嘴上的那個月，美國的國際貿易逆差規模創將近六年來最高紀錄。

1 月 5 日美國商務部公布，2017 年 11 月美國商品與服務貿易逆差環比增擴 3.2%，增至 505 億美元，高於預期值 499 億美元，為 2012 年 1 月以來最大規模逆差。

11 月美國進出口規模均刷新最高紀錄，進口增長 2.5% 至 2507 億美元，出口增長 2.3% 至 2002 億美元。其中進口資本品規模 565 億美元，刷新最高紀錄，進口消費類商品 524 億美元，創 2015 年 3 月來新高。

（以上圖表來自華爾街見聞數據頻道）

11 月美國對華貿易逆差環比增擴 0.6% 至 354 億美元，其中進出口商品的貿易逆差規模為 2015 年 9 月以來最大，美國同歐盟的商品貿易逆差為一年來最大。

不過，11 月美國出口商品也很可觀，規模已達 1340 億美元，創 2014 年 11 月以來新高。剔除價格波動影響後，11 月總體貿易逆差規模 667 億美元，為 2015 年 3 月以來最大。

彭博報導認為，11 月美國創新高的貿易逆差顯示，美元疲軟和美國以外全球其他地區經濟復甦刺激了海外對美銷售，進口回升也反映出美國家庭和企業需求增長更穩健。

川普繼續掄起貿易保護大棒？

值得一提的是，11 月川普訪問中日韓三國時都提到貿易逆差問題。

他訪問日本時說，日本已經「贏」了幾十年，美國常年苦於對日貿易逆差，希望同日本就貿易赤字問題進行談判。

他訪問韓國時兜售軍火，說韓國「訂購數以十億美元的這類裝備，這很有意義，對我們意味著就業和削減我們同韓國的貿易赤字。」

他訪問中國後在 Twitter 上發帖稱，中美貿易逆差不怪中國。我埋怨的是此前歷任美國總統，他們讓美國陷入上千億貿易逆差。

美國第四季 GDP 受拖累

而貿易逆差明顯擴大對美國 2017 年第第四季 GDP 會有直接負面影響。在第三季美國 GDP3.2% 的增長之中，凈出口貢獻了 0.36% 個百分點。

川普政府認為，貿易逆差縮小加上減稅可能讓美國 GDP 年度增速穩定在 3%。上月公布的２０１７年第三季 GDP 增速終值為 3.2%，低於預期 3.3% 和初值 3.3%。

華爾街見聞此後提到，第三季仍然創下 2015 年第一度以來的最快增速，但分析認為，第四季的增速要足夠強勁才能保證全年 GDP 增速達到 3%。

『新聞來源／華爾街見聞』