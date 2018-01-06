台股短線急漲留意震盪 投資聚焦4大族群

2018 開年，短短幾個交易，美股再攻高，歐股和歐元也走強，反映全球景氣同步復甦，加上資金持續回暖，提振台股偏多表現，不過，法人表示，加權指數短線急漲，面對上檔壓力仍要留意震盪，在投資布局上，建議可聚焦原物料、電子股、傳產股及汽車零組件等 4 大族群。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股在經過 2017 年底最後一周的震盪整理之後，2018 年開年以來的第一周，基本上呈現一路向上的格局。資金面上，現階段資金明顯回暖，根據證交所資料統計，2018 年第一周四個交易，外資累積買超達 227.92 億元，去年逢高獲利了結的外資，重新回流台股市場。

評價面上，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股現金殖利率高於多數主要國家，股價淨值比處歷史區間中緣，評價面未偏貴，將持續吸引外資湧入，形成此波資金行情推升股價，不過加權指數短線急漲，仍要留意震盪。

投資布局上，廖哲宏表示，去年表現相對疲軟的原物料與傳產股，有機會因市場資金風格轉換而受惠，此外，今年基本面持續轉佳的族群，如水泥、鋼鐵、塑化原料等，低基期的汽車零組件族群也值得關注。

至於電子股部分，主要關注焦點仍在 iPhone 的銷售量，以及晶圓龍頭廠商對於半導體景氣的預估風向球。受智慧型手機族群走弱影響，市場資金轉向可能有受惠或評價相對低且有成長題材的族群，如超微、二極體族群。

整體而言，廖哲宏表示，2017 年台股行情由景氣好轉及外資買賣超推動，2018 年預期企業獲利各季度維持正成長，科技創新能力可望推升股市動能，展現正向。

周書玄則認為，接下來美國經濟數據優於預期，在美股順風帶動下，台股不排除年前將有紅包行情可期。