資金派對未結束 法人看好兩利多 支撐台股Q1續走強

受到美股上漲激勵，台股量增上攻一鼓作氣站上 10800 點關卡，周五盤中雖一度震盪，但旋即止跌，收最高 10879.8 點，多方突破整理區間企圖心明確，法人分析，今 (2018) 年台股將走資金行情，目前看來，聯準會（Fed）可望持續緩步升息和台股的殖利率優勢等利多支撐下，外資在台灣資本市場的資金派對，尚未結束。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，去年台股表現不俗，在萬點行情的加持下，流動性明顯提高，成交量能回溫，帶動台股行情開創新格局，而展望今年，台灣上市櫃企業的基本面仍處於上升軌道，根據研究機構估算，上市櫃企業今年獲利年增率有望來到一成，提供台股下檔支撐。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則認為，外資期、現貨同步作多有利多方，電子權值止跌回升，台股第一季有攻上波段高點機會。不過，目前非走基本面，而是走美元趨弱下，新興市場資產獲外資進駐的資金行情，因此須注意資金行情變化。

周書玄進一步指出，考量未見明顯利空因素，目前最大風險是美元轉強引起的資金外流，預估今年第二季後台股變數或增加，待第三、四季可觀察走勢，整年呈現溫和上漲格局。



投資策略上，保德信中小型股基金經理人賴正鴻表示，農曆年前，台股預料呈區間高檔盤整，個股財報將是法人操作的依據，外資動態則成為左右大盤的關鍵，建議投資人採取減碼金融、及非電子板塊，同時加碼電子股。

周書玄則建議，投資人可留意強勢題材逢回布局，且類股輪漲態勢明顯，如本周被動元件併購激勵族群走勢，矽晶圓漲價題材股價續強等，無須過度追高，以免面對資金行情轉折措手不及。