解放軍戰機繞台：紅綠對決現跡象

【文 / 郭雪筠】

近幾個月以來，解放軍戰機繞台成為台灣社會中的熱門議題，也提高了台灣內部對於中共負面情緒的上升。有媒體立即引用某軍事專家的看法，表示「這是在為武統作準備」，有媒體也隨即安撫民心表示「有美國軍機在側，中國不敢輕易動手，文攻武嚇罷了」。這些眾說紛紜都掩蓋不了兩岸如今實力懸殊的政治現實。解放軍戰機繞台，是一點點地將這些動作「常態化」以逐步改變情勢，是測試美國在台灣問題上的動作，當然也是給台灣政府的壓力和警示——台灣政府若要全面倒向美日，中國大陸不會沒有動作。

對於這情況，全面執政的民進黨或許知道，但全無辦法。蔡英文上任至今，國民黨仍倒在地上幾乎爬不起來，各小黨未成氣候，但民進黨掌權仍有不小的被威脅感，這些威脅的來源已不是從前的「藍色」，而是來自對岸的「紅色」。過去一年多來親綠媒體的報導關鍵詞裏，「中國威脅」可說排名前三，其背後兩大因素是藍營的衰落和中國的崛起。日本媒體人本田善彥在觀察 2016 總統大選後，寫下個人觀察，他發現藍營支持者對國民黨敗選已無昔日的焦慮和不安，許多人說風涼話：「等著看蔡英文如何面對中共」；而綠營支持者則表示，「以後民進黨一黨獨大，國民黨永遠爬不起來，只能做中共的附庸」，霎時間，本田善彥發現，過去台灣傳統的藍綠對峙已經逐漸轉變為「紅綠對決」。

「中共在台灣社會已擁有隱性但不可忽視的存在感，甚至某些方面已開始取代國民黨代表的泛藍勢力。中共在目前台灣社會還不成為正式選項，大家對北京政權的目標和特性也心知肚明，但潛意識裏卻開始不反對它，甚至暗地對中共有期待的台灣群眾比外界想像的多。」本田善彥在 2017 年 1 月的發言，經過蔡英文近一年的執政後，跡象不但沒有消退，反而越來越明顯，綠色在台灣內部開始對抗的已經不是藍色，而是紅色。

台灣內部的「紅綠對決」矛盾

「紅綠對決」的涵義並非是「支持統一」的政黨對上「支持獨立」的政黨，畢竟急統急獨在台灣目前都屬於小眾，其所代表的意義是民進黨往後不論是執政或選舉，敵人已不再是國民黨，而是整個中國大陸對台灣各方面的影響力。「紅綠對決」的跡象在 2017 年尤為明顯，主要促成因素有兩大點。

首先是國民黨的式微。如今的國民黨找不到自身定位，無法像民進黨和時代力量一樣，尋求本土和年輕人的支持，也無法如新黨成為「統一」的代言人。2017 年的國共論壇最終「難產」，國民黨喪失兩岸話語權，也失去扮演與中共和談的角色，甚至國民黨目前仍在「中國國民黨」和「台灣國民黨」的定位反覆徘徊，懷抱一定中華情結、對台獨或民進黨不滿的深藍，對於「本土」吳敦義所帶領的國民黨也多有不滿。

如今的國民黨面對民進黨毫無還擊之力，多數藍營選民對國民黨再起也無多少冀望，許多人遂轉向「等大陸來收拾民進黨」的想法。中共收緊台灣國際空間、軍機繞台等，對於憋屈已久的藍營支持者可說是出了一口惡氣，大有「以前說馬政府不行，我看你蔡政府能如何」之感。也因為國民黨「不中用」，根本算不上民進黨的執政壓力，影響力日增的中國大陸反而更讓綠營有危機感。

再者，大陸在經濟和國際的崛起讓鄰近的台灣產生強烈對比，「一帶一路」不論成功與否，「中美關係」不管有多少危機，確實能給在外交上一無所獲、在國際上逐漸失聲的台灣帶來不小的失落感。加上大陸致力挖掘台灣人才，越來越多台灣年輕人頻繁往來兩岸，都逐步加重網上對於「中共收買台灣」、「和平統一會如何」的討論聲浪。

現階段對多數人而言，「被統一」的討論聲浪只能算是一種「危機處理」，並不代表有「被統一」的意願或準備，更多的是，人們基於生存本能、面對現實的一種回應。但是明顯的兩岸對比、越來越多的討論聲浪對民進黨仍造成不小壓力，當民進黨一心算計選舉時，在台灣內部更加容易招致「人家在發展經濟、台灣人才不斷流失，你民進黨在做什麼」的質疑。

若往更遠的未來去推測，大陸持續開出具有吸引力的薪資，越來越多年輕人大學畢業就往北京、上海謀職，習慣持台胞證走遍大陸和往返兩岸，如此久而久之，對中國大陸的「異樣感」還會有多大？對台灣的內部民眾來說，身邊越來越多同學和親人去大陸謀生，同儕習慣用淘寶購物，還一同收看《爸爸去哪兒》等大陸節目，面對種種中國符號已見怪不怪，而大陸更成為工作與生活中一個隱藏或務實的正常選擇，「紅色」很可能會從一種強烈政治符號演變為生活習慣。即便如此，離「想被統一」還很遙遠，但這種「習慣」對大陸是很重要的第一步。

民進黨難再「選擇性迴避」

民進黨因為顧慮選舉基本盤，當前對兩岸仍採取「選擇性迴避」的做法，為了告訴支持者「民進黨不會屈服於中共」貿然躁進，蔡英文日前甚至作出了支持「印太戰略」的明顯選邊，將台灣劃向大陸的對立方。美國在亞洲已沒有絕對的主導權，日本亦急著與中國和緩關係，此刻台灣若不思考如何撫平兩岸對立的裂痕，反而在特定議題上火上澆油、刻意作秀，對窘困的處境並無益處。

從台灣禁用大陸一次性護照，到大陸官員赴台須簽「四不切結書」，以及中共十九大後中共軍機多次繞台可以發現，兩岸關係惡劣所引發的「紅綠角力」不只體現在過去扁政府的「打壓台灣國際空間」，而是蔓延至台灣人民的生活、雙邊往來，甚至是軍事層面。當然，兩岸仍在容許限度內互釋善意，如中國大陸給予台商、台生的種種優惠措施，或台灣放寬陸配親屬探視權、用兩岸紀錄片溫情喊話等。但若民進黨政府仍持續迴避兩岸關係，甚至不智地明顯站到美日一邊，那就難保不會出現「紅綠對立」進一步影響台灣社會的情況。

回顧 2017 年，台灣媒體不分藍綠地多次報導「中共對台灣青年的新統戰」，報導的背後揭露台灣沉悶已久的經濟困境，民進黨若不穩住兩岸，一味「提防」統戰，又如何提防得了更多赴中國大陸就學、就業的青年？民進黨若不直面台灣的國際困境，不體悟到國際政治在過去 20 年已發生天翻地覆的變化，一味地譴責「中國打壓」，對台灣困境能有多少改善？

來源：《多維 TW》月刊 026 期

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