解決空氣汙染 專業科學遠勝政治口水

【文 / 吳姿賢】

大陸中央電視台前主播柴靜在自製紀錄片《穹頂之下》中說，「這是我跟霧霾之間的一場私人恩怨」。該影片公開後， 24 小時內點擊數飆破 1 億人次、引發中國大陸對霧霾的空前關注。那是 2015 年，許多台灣人看著《穹頂之下》一邊為大陸嘆息、一邊慶幸自己得以置身事外。孰料短短 2 年後的今天，台灣同樣面臨著一場與霧霾的「私人恩怨」，已經難將矛頭指向大陸或其他國家。

台灣霾害問題於 2016 年浮現，一開始只是天色有點灰，慢慢地，連遠方大樓與山坡也朦朧起來，人們歸咎於氣候不好。再到後來媒體新聞頻繁出現紫爆和 PM2.5 這幾個關鍵詞，才赫然驚覺那些在清晨與夜半看見的浪漫薄霧原來是對身體有害的「霾」；然而此際口罩、空氣清淨機和咳嗽過敏，已開始與台灣長相左右，情況急劇惡化。而可惜的是，當時社會幾乎都將霾害歸因於中國大陸，給了政府消極不作為的藉口，放任霾害肆虐，故導致 2017 年迎來被喻為「毒氣室」等級的空汙，更引起民怨沸騰。

不過，呼吸是人類基本生存要件與權利，此種民生問題最「有感」，民眾或許一時之間無法辨認空汙來源，但很快就學會反思、不會老受人為政治操弄。2017 年 12 月 17 日台中、高雄分別同步舉行「反空汙大遊行」，集結上萬人呼籲政府將「台中火力發電廠減煤、各縣市前 30 大汙染源減排」，務實地把炮口對準境內汙染時，政府的態度卻令人失望。

懶政推拖 讓對岸背鍋

遊行前 5 天，環保署副署長詹順貴於 12 月 13 日在民進黨中常會報告提到，2017 年年末中火發電與用煤量皆減少，PM2.5 濃度卻是反向升高，指出「空汙絕對不能單一簡化為中火因素」，這句話是對的。但他接著說，「中國汙染源佔台灣整體空汙比例 30.2%，冬季時更會攀升至接近四成」，蔡英文聽完作出指示，「正確的資訊，才會有正確的對策。行政團隊有責任將空汙資訊向國民正確而完整地揭露，例如近日的 PM2.5 問題，相當高的比例來自國境外經由大氣環流的擴散移入，這就說明為何在用電量低的冬季，空汙情形卻比夏季更為嚴重」，並總結「國境外移入的汙染源佔比甚高，儘管這是來自於境外國家與季節風等其他原因，但任何汙染都攸關我國環境與國民健康」。

聽起來又是一次熟悉的「不沾鍋」模式，但遭台大公共衛生學院院長詹長權的媒體投書重重反擊。詹長權說明，新北萬里的空品監測站是台灣本島受大陸霾害影響的最前哨測站，而屏東潮州則是台灣空汙最嚴重之處，以兩地在 11 月的空氣品質指標（AQI）為例，前者橙爆僅 1 天且沒有紅爆，後者卻有 19 天橙爆，甚至 10 天紅爆，若台灣空汙真受境外汙染至深，萬里空氣品質為何好過潮州？環保署的結論顯然十分弔詭。

行政院發言人徐國勇也曾強調台灣空汙，三分之一從大陸飄來，「拜託中國共同解決問題」，再加上蔡英文指示行政團隊向民眾加強說明空汙來自境外等舉動，目的除了推諉卸責、消滅「反空汙遊行」的正當性以外，也有意提早為 2018 年地方選戰消毒。

關鍵真相是，環保署這份調查報告以 2010 年資料為研究基礎，時空環境變遷甚大，政府卻拿舊數據糊弄社會、掩飾境內汙染嚴重程度，被環團人士痛批「政治正確治不了空汙」、「只要最後結論都是中國害的就 All Pass？」環團提出日本今年 11 月的研究證實，大陸近 3、4 年飄出境外的空汙明顯減少，政府的說法不能服眾。

政治算計 比霾害更毒

大陸霾害嚴重，為鐵錚錚事實，過去幾年台灣、南韓與日本受其影響頗深，但難以否認，大陸近期加速治霾並獲致相當成效，早期代表可追溯至北京在 2005 年面臨「要首鋼還是要首都」的問題。首鋼當時為北京最大工業企業之一，每年稅收對北京財政貢獻甚大，更支撐一大部分當地人生計，但在經濟發展與環境保育兩難中，大陸依然決定耗費鉅額經費及 5 年時間，將首鋼搬遷至河北。其後對北京周邊工業限產或停工以治霾的命令，也沒有減少過。

另一方面，這個冬天大陸力推「煤改氣、煤改電」，以天然氣取代燃煤取暖，還出現「賣煤就抓人、冒煙就拆房」等過火標語，甚至出現停煤後天然氣供應不足，使得很多人在北方零度左右的寒冬只能「靠抖取暖」，引發了華北地區極大民怨。但據中國環境保護部的報告，「京津冀大氣汙染傳輸通道城市」2017 年 10 月的 PM2.5 平均濃度比上年同期降了 22.6%，11 月更降低 37.0%，藍天果然再現。

北京首鋼搬遷以及煤改氣政策，都是著重於當下嚴重汙染源的對症下藥，方能快速有效治霾，不過這得歸功於中共政體因素，而「立竿見影」的速效背後，也產生非常嚴重的副作用。近來值得注意的是，中國大陸 12 月 19 日啟動全國統一的碳交易市場，限制發電企業碳排放量以達到減排目標，這不但是全球最大碳市場，更被美國環保人士形容為「氣候政策的珠穆朗瑪峰」。另外，北京支持電動車取代傳統化學能源汽車的政策已全面展開，意欲在實現汽車業升級發展的同時，減少碳排放。大陸即使在治霾路上跌撞，也並不放棄嘗試任何務實的做法。

反觀台灣，因民眾反彈聲浪太大，賴清德在 12 月 21 日緊急端出「紅害減半大作戰」，高喊如 2019 年空汙減半、2035 年新售機車全面電動化以及 2040 年新售汽車全面電動化等，並且要求國營事業達超低排放量。移動源影響空汙甚鉅，目標沒抓錯，但美麗願景能有多少完成度，令人懷疑，更別說滿滿的數字暴露出濃烈的政治算計。先不說減排藍圖刻意跳過 2018 選舉年，2035 年、2040 年時，如今當政者誰還在位？這與非核家園所訂定的「2025 年」簡直是異曲同工之妙。

治霾是巨大工程，兩岸政體不同，其實難以類比，台灣民主制度在運作上勢必得犧牲效率，相信人民都能理解這是漫長道路。但政府除了應立即打消選舉算盤、專心處理與人民生活緊密相連的問題之外，更要以專業、科學化精神改善空汙，絕非如環保署一樣，使用 2010 年資料，誇大對岸對台灣空汙的影響，玩弄科學數據。

永續環境是 21 世紀全球主要議題，台灣應正視事實，不應刻意導向意識形態的仇恨、操弄政治口水戰，兩岸當然不必在此較勁，更不應卸責，而須是一段互相學習、成長的過程。

台灣人以前揶揄過「北京的天空不是藍的」，殊難想像，短短幾年內台灣天空也被罩一層灰紗。其實霾害尚有解方，比霾害更可怕的是政治算計和意識形態，這才是天空藍不起來的要命原因。

來源：《多維 TW》月刊 026 期

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