【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股週五震盪收高，在 2018 年的第一週就漲勢如虹，合計漲幅逾 200 點，今日盤中雖然電子權值股一度表現疲弱，但有中小型股撐盤，鴻海和台積電尾盤買盤回籠，指數收紅 31.17 點，外資在現貨市場持續買超 49.44 億元，三大法人合計買超 62.55 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國道瓊指數週四突破 25000 點大關，S&P500 指數也再創收盤新高紀錄，美國 12 月 "小非農"ADP 就業人數新增 25 萬人，遠優於市場預期，一度帶動美元指數的走升，但由於歐元區 12 月 PMI 終值創近七年新高，歐元走勢持續強勁而打壓美元，在今日晚上將公布美國 12 月非農就業新增人數，若與 ADP 數據一致，或可能使美元指數重啟反彈攻勢。

《國際商品市場焦點分析》

美國 EIA 週四公布，截至 12 月 29 日當週，美國國內原油庫存量下降 740 萬桶，遠超過市場分析師預估均值，主要是因為煉油廠產能利用率提升，也導致汽油及精煉油庫存攀升，加上伊朗政局動盪，支撐 WTI 期貨站上 62 美元，另外美東雖然受到氣旋炸彈侵襲陷入超級低溫，不過由於預期下週天氣將改善，天然氣價格反映天氣因素大幅下挫。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證