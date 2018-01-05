【大行報告】交銀：11月香港房産零售額增7.5% 看好領展(00823-HK)等

交銀國際發表香港/中國房地産周報表示，11月份香港零售額同比增長提升至7.5%。據本地消息報導，聖誕長假期市道暢旺，訪港旅客達到140萬人次(同比增長6.6%)。該行相信，這有助恢複投資者對零售物業發展商的信心，因為強勁的零售額有望提升發展商于2018年租務續約中的議價能力。交銀繼續看好商業房地産，相對住宅發展商，較偏好收租股/房托基金，包括領展(00823-HK)和冠君(02778-HK)。
報告稱，中國房地産方面，12月份六大發展商的合同銷售環比增長62%。CRIC公布的12月份初步合同銷售數據也顯示整體合同銷售勢頭維持強勁。該行認為，強勁的合同銷售將加強投資者對發展商盈利的信心。然而，估值同時上升至偏高水平，對應資産淨值折讓16.3%和18 年市盈率8.4 倍，分别較曆史平均水平高3.1和1.0個标準差。該行認為投資者應集中關注未來盈利質量較高的發展商，包括雅居樂(03383-HK)和世茂(00813-HK)。
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