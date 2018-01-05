多部門：進一步推進煤炭企業兼并重組轉型升級

據發改委1月5日消息，國家發展改革委、財政部、人力資源社會保障部、國土資源部、環境保護部、人民銀行、國資委、質檢總局、安全監管總局、銀監會、能源局、煤礦安監局聯合發布《關于進一步推進煤炭企業兼并重組轉型升級的意見》(以下簡稱《意見》)。

《意見》指出，一是支持有條件的煤炭企業之間實施兼并重組。大力推進不同規模、不同區域、不同所有制、不同煤種的煤炭企業實施兼并重組，豐富産品種類，提升企業規模，擴大覆蓋範圍，創新經營機制，進一步提升煤炭企業的綜合競争力。推進中央專業煤炭企業重組其他涉煤中央企業所屬煤礦，實現專業煤炭企業做強做優做大。

二是支持發展煤電聯營。支持煤炭、電力企業通過實施兼并重組，采取出資購買、控股參股等方式，積極發展煤電聯營。

三是支持煤炭與煤化工企業兼并重組。鼓勵煤炭與煤化工企業根據市場需要出發實施兼并重組，有序發展現代煤化工，促進煤炭就地轉化，發展高科技含量、高附加值産品。

四是支持煤炭與其他關聯産業企業兼并重組。鼓勵具備實力的鋼鐵企業結合資源需求，與煤炭企業實施兼并重組。鼓勵鐵路、港航運輸企業與煤炭企業實施兼并重組，發揮大宗物資運輸的産業鏈優勢，提高運輸保障水平，形成穩定的貨源渠道，提高抵禦市場抗風險能力。

五是通過兼并重組推動過剩産能退出。鼓勵通過兼并重組加快淘汰落後産能和其他不符合産業政策的産能，引導規模小、安全差、效率低的煤礦主動退出。

六是通過兼并重組推進技術進步和升級。到2025年，形成以大型企業為骨幹、先進産能為主體的煤炭供給新格局。支持企業通過兼并重組，推廣應用成熟、先進、适用的技術裝備，加強技術攻關和科技成果轉化，進一步提高機械化、自動化、信息化和智能化水平。

七是通過兼并重組實現煤炭資源優化配置。煤炭資源實行集約開發，按照一個礦區原則上由一個主體開發的原則，推進礦區内煤炭企業兼并重組。對不符合優化布局的煤礦資源，通過市場化的方式進行兼并重組，促進資源進一步向優勢企業集中，提高資源利用率。

八是通過兼并重組提高煤礦安全生産保障水平。通過兼并重組引導安全保障程度低的煤礦加快退出，進一步壓減煤礦數量，減少事故隐患。

九是通過兼并重組加快“僵屍企業”處置。堅持問題導向，從實際出發，對于因管理粗放、冗員較多、技術水平和勞動生産率低等原因暫時陷入困境，但具有一定發展潛力和重組價值的“僵屍企業”，支持實施兼并重組，提高經營管理水平和經濟效益。對于産能落後、不符合産業政策的“僵屍企業”，堅決停止各種不合理補貼，強化環保、能耗、質量、安全等執法約束，加快退出。

十是通過兼并重組實現煤炭産業的優化布局。統籌資源禀賦、開發強度、市場區位、環境容量、輸送通道等因素，按照“壓縮東部、限制中部和東北、優化西部”的要求，進一步降低魯西、冀中、河南、兩淮煤炭基地生産規模，控制蒙東(東北)、甯東、晉北、晉中、晉東、雲貴煤炭基地生産規模，支持陝北、神東、黃隴、新疆煤炭基地通過兼并重組适度擴大規模，減少區内開發主體數量。中南、西南、東北等小煤礦集中地區，應以淘汰退出為主。

《意見》提出，支持兼并重組企業市場融資和資産債務重組。對符合條件的兼并重組主體企業，鼓勵其通過資本市場和其他融資渠道籌集資金，對具備重組價值的企業進行兼并重組，并按照依法合規、平等協商的原則，與被兼并重組企業債權人确定債務承接的具體辦法。

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