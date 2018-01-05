台股盤後－網通撐全場 鴻海尾盤甦醒 日K連7紅單周大漲236點

台股今 (5) 日再度呈現中小型股撐盤，包括網通、印刷電路板及矽晶圓等電子次族群成為多方指標，力抗電子權值股疲弱的表現，所幸尾盤鴻海及台積電及時甦醒，加上金融股出現買盤簇擁，指數尾盤急拉 15 點，終場上漲 31.17 點，以 10879.8 點作收，直逼前高 10882 點，成交值 1408.6 億元。日 K 線連 7 紅，追平 2017 年農曆年開紅盤紀錄。周線大漲 236 點，周 K 線連 4 紅。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪，受到化學及電子通路走弱拖累，盤中雖然一度再衝高到 153.47 點的 3 年半高點，但是也遇到賣壓摜壓翻黑，終場小漲 0.2 點，以 152.47 點作收，成交值 494.59 億元。日 K 線則雖是中止連 6 紅，但周線上漲 3.95 點，周 K 線連 4 紅。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是造紙類股，漲幅達 1.4%，航運、玻陶、水泥等也漲逾 1%，鋼鐵、電器電纜、油電燃氣、金融、建材營造、其他類、電子通路、其他電子、通信網路、電子零組件、電機機械、半導體、紡纖、汽車、化學、食品、資訊服務等也均收紅。

至於下跌類股則有光電、生醫、觀光、貿易百貨、塑膠、橡膠、電腦設備、化學生醫等。

網通族群今天則成為多方買盤進駐指標，在 CES 美國消費性電子大展下周將登場激勵下，友訊亮燈漲停，正文、友勁、科納 - KY、明泰、百一、台揚、星通、兆赫、海華、台通、訊舟等漲幅均超過 1%。

印刷電路板也由二線股銘旺科亮燈漲停帶動，嘉聯益、新復興、競國、旭軟、華通、欣興、健鼎、育富、尚茂、柏承、楠梓電等也漲逾 1%。

至於電子三雄早盤則是相對平淡，台積電、鴻海及大立光均在平盤之下整理，不過台積電在中場率先翻紅，鴻海則是到了午盤過後才站回平盤，尾盤更是急拉上漲近 0.5%，大立光則繼續收黑。

被動元件族群則是出現漲多拉回整理，雖然龍頭廠國巨站上 400 元大關，但是有合併效益的奇力新開小高後隨即翻黑，美磊也無力鎖住漲停，其他包括凱美、立敦、立隆電、華容、九豪、越峰、大毅跌幅均在 2% 以上。

金融股則由保險類股帶頭，旺旺保大漲逾 3%，兆豐金、中信金、華南金、台新金也漲逾 1%，成為台股尾盤穩盤要角。

分析師林孟漢表示，台股今天連續 7 天走揚，預料前波高點 10882 點下周就有機會再度被刷新，不過能夠衝高到哪邊，基本上，還是要看電子三雄能否同步上攻，如果互相扯後腿，指數恐難有大幅度上漲的空間。