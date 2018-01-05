道瓊工業指數首度攻高25000點後 川普喊了30000點

綜合騰訊證券、MarketWatch 今 (5) 日報導，美國總統川普周四暗示，在道瓊工業平均指數突破了 25000 點關口以後，這項備受關注的藍籌股指數的下一個里程碑將是進一步上漲 20% 左右，也就是沖擊 30000 點大關。

報導指出，在周四的交易中，道指突破了 25000 點關口，而如果道指報收於這一點位上方，則將代表著該指數僅僅花了 23 個交易日的時間就上升了 1000 點，從而創下有史以來的最快速度。

MarketWatch 報導，川普暗示，他領導下的政府的目標是通過一系列財政刺激措施（其中包括公司稅減稅政策以及提高支出等）來推動道指進一步上漲。他接受外媒訪問時表示， 「我猜測，新的目標會是 30000 點。」

據報導，在美股市場的最新交易中，道指、標普 500 指數和納斯達克綜合指數這三項基準股指以及羅素 200 指數和道瓊斯交通平均指數都處在或是接近於歷史最高水平。此前，各大股指在 2017 年中也已屢創新高，而這種走勢看起來已經持續到了 2018 年。

Hantec Markets 市場分析師 Richard Perry 表示：「在原油與金屬期貨價格雙雙上漲的背景下，美股屢創新高，市場情緒也普遍維持樂觀。」

他稱：「投資者越來越重視將要公布的非農就業數據，以及其中的通膨訊號。薪酬增長數據將是重中之重。如果薪酬真的有所增長，那麽它將推動美元顯著反彈。」

Interactive Investor 股市策略部門主管 Lee Wild 表示，全球股市處於上漲趨勢。因此他認為，預測牛市結束已被證明是愚蠢的舉動。投資者將每次股市下跌都視為買進的好機會，在近期內，除非加快升息步伐，否則這種狀況不會改變。