第一視頻集團擬收購瘋狂體育 開啓「數位+新文娛」産業格局

第一視頻集團（股份編號：82.HK）宣布通過收購 EASY PRIME DEVELOPMENTS LIMITED（「Easy Prime」）全部股權，獲得對北京瘋狂體育産業管理有限公司（「瘋狂體育」，瘋狂體育及其附屬公司為「瘋狂體育集團」）的財務及經營擁有實際控制權，並享有瘋狂體育集團的經濟權益及利益。

瘋狂體育集團主要於中國大陸從事開發及營運網絡及或手機遊戲應用程式、直播平台及互動遊戲應用程式、網絡資訊平台及體育類相關產品。

此次收購代價為港幣 6.3 億元，將以現金、發行代價股份及可換股債券結算，其中現金代價約為港幣 238,048,635 元，佔總代價約 38%；代價股份為港幣 251,691,297 元，佔總代價約 40%，第一視頻集團將按每股代價股份港幣 0.286 元的發行價發行 880,039,500 股代價股份的方式償付，佔集團現有已發行股本約 26.68%，及佔經配發及發行代價股份擴大後本公司已發行股本約 21.06%；此外，第一視頻集團將發行可換股債券為港幣 140,260,068 元，佔總代價約 22%，於完成後按每股換股股份港幣 0.312 元的初步換股價轉換為 449,551,500 股換股股份，到期日為可換股債券發行日期起計滿四年，不計息。

瘋狂體育集團作為遊戲應用程式開發商及營運商，透過其內部專業團隊設計遊戲玩法、製作遊戲插圖及界面、進行編程及營運遊戲應用程式。瘋狂體育集團亦將與世界各地的其他遊戲應用程式開發商合作，其中包括共同開發手機及平板遊戲應用程式。瘋狂體育集團目前共營運 11 個手機遊戲應用程式，4 個手機遊戲應用程式正在研發中；同時正在開發一系列主要遊戲應用程式，計劃於 2018 年 1 月開始逐步在全球範圍內全面推出及發佈，並以中國為主要目標市場。其中包括與中超聯賽推出的「中超遊戲中心」，預計於 2017 至 2022 年期間舉行 1,440 多場中國足球協會超級聯賽期間作為推廣活動，作為唯一的官方遊戲高級合作夥伴，預期融入本土內容及文化的該等遊戲應用程式可廣受中國大眾歡迎。此外，瘋狂體育集團與國際遊戲開發商建立合作，包括英國著名遊戲開發商所開發的所有遊戲應用程式在大中華區、日本、韓國、印度、俄羅斯以及 22 個阿拉伯國家的六年獨家營運權，並正在開發其「足球經理」遊戲的中國版，進軍中國市場；以及西班牙著名開發商開發並成功推出的三款遊戲應用程式的五年獨家營運權，以及取得其開發的 14 家歐洲足球俱樂部的官方遊戲授權；同時可以共享國際性的技術、經驗及內容資源。

此外，瘋狂體育集團開發及經營網絡直播平台及互動遊戲應用程式。遊戲用戶能夠藉此購買虛擬幣及獲得若干積分，該等網絡直播平台會聘用主播在體育賽事或虛擬體育比賽中與遊戲用戶實時互動，以加強互動及促進遊戲用戶購買及使用虛擬幣。瘋狂體育集團亦聘用體育專家、運動員及專業評論員，主要針對中國市場，在自有及第三方網絡資訊平台提供及發佈與體育賽事相關的分析、討論、預測、建議、投注率、賽事動態等資訊，收取訂閱用戶指定的訂閱費。目前，瘋狂體育集團營運一個自主開發的網絡資訊平台並在三個第三方營運的網絡平台發佈資訊。瘋狂體育集團在中國市場擁有良好聲譽，過去一年的總下載量約為 26,700,000 次，用戶總數達 3,000,000 名。

收購完成後，第一視頻集團將透過 Easy Prime 持有瘋狂體育（香港）有限公司（「瘋狂體育」）的全部已發行股本，而瘋狂體育則持有外商獨資企業的全部已發行股本，而外商獨資企業則透過可變利益實體合約對瘋狂體育的財務及經營擁有實際控制權，並享有瘋狂體育集團的經濟權益及利益。

第一視頻集團主席張力軍博士表示：「本集團對瘋狂體育的前景非常有信心，鑒於手機網絡遊戲及體育行業發展迅猛，此次收購能夠與第一視頻集團原有的平台和業務數據基礎産生協同效應，有利於發展集團的業務板塊，把握綫上娛樂需求高漲的市場潛力，從而推動盈利水平的正面提升。一旦此次收購成功完成，第一視頻集團將會把營運中國手遊業務的巨大成功，同中國近五萬億的巨大體育市場强力結合，形成『數字 + 新文娛』為主營業務的産業格局。」

關於第一視頻集團

第一視頻集團於 2005 年成立，2006 年在香港主板上市，成為中國第一家上市的網路視頻企業。2014 年至 2016 年，第一視頻集團連續三年被評為「中國互聯網百强企業 」。經過十一年飛速發展，第一視頻集團主要業務全面覆蓋了互聯網與移動終端。2016 年，第一視頻集團從新媒體産業集團成功轉型為互聯網産業的新經濟體，形成以媒體為先導，以金融投資為動力，以創新型「數字 + 新文娛」為主營業務的産業格局。

第一視頻集團投資者關係網站：http://ir.v1.cn

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