2018年洛陽紙貴盛景可能再度重演嗎?

上海證券報今 (5) 日報導，2017 年，中國紙價大幅波動、起伏不定，導致造紙企業兩極分化。環保風暴讓小型紙企限產轉型，大型上市紙企卻賺得盆滿缽滿，2017 年凈利潤暴增、股價翻倍的上市紙企比比皆是。歲末年初，上海證券報記者從原料端、供給端及環保核查等多個方面研判 2018 年紙業行情，綜合各方觀點可見，2018 年仍將「洛陽紙貴」。

紙價高位震蕩

報導指出，該報記者查閱最新多種紙類產品價格走勢，以銅版紙、雙膠紙、白卡紙、瓦楞紙為例，上述幾個品種價格在 2017 年 11 月份，紛紛達到這一輪價格高點。上述四個紙類品種目前最新均價分別為 7395 元人民幣 / 噸、7835 元人民幣 / 噸、7027 元人民幣 / 噸、4515 元人民幣 / 噸，除瓦楞紙外，其他品種價格仍然在全年價格高點附近震蕩。瓦楞紙則在 11 月達到年內峰值後，又迅速跌落至全年低點附近。

「四季度和春節前夕是造紙行業傳統的旺季，紙張價格沒有鬆動在情理之中，但沒有再次上漲卻是意料之外。」某造紙業人士說，「瓦楞紙在雙十一、雙十二購物高峰後，需求會明顯減緩，後續紙箱的回收也會一定程度彌補原材料的短缺。」

在原材料端，進口紙漿價格繼續小幅上升。廢紙進口量持續下滑，目前每月廢紙進口總量已較 2017 年初縮減大半，進口廢紙價格也一直穩定在高位。另一方面，國廢價格（黃板紙 A 級為例）在 2017 年 10 月達到峰值，每噸價格在 3000 元人民幣上下，目前最新價格是 2100 元人民幣 / 噸，仍然處於 2017 年高位。

這一輪紙價的暴漲始於 2016 年底，率先進入暴漲通道的產品是以廢紙為主要原料的瓦楞紙以及白面牛卡紙。

以瓦楞紙為例，從 2016 年底至今，瓦楞紙價格一度從 3100 元 / 噸暴漲至 6300 元 / 噸，其間漲幅超過一倍，是漲價最猛的紙品。其價格走勢除去年 10 月份和 12 月份外，與廢紙價格走勢幾乎保持一致。

根據華印紙箱數據，2018 年 1 月 2 日 - 3 日，中國全國 24 家造紙廠的最新廢紙報價中，22 家紙企上調了廢紙價格，幅度在 30-100 元人民幣 / 噸；僅 2 家選擇了下調廢紙價，幅度在 20-40 元人民幣 / 噸。

北京商報今 (5) 日報導，2017 年以來，廢紙價格最高達 3300 元人民幣 / 噸，10 月中旬經歷了跳崖式下挫，之後出現了幾輪小幅反彈。

中國廢紙市場價格走勢圖 (近三個月以來表現) 圖片來源：生意社

2017 年 8 月，環保部發布新版《進口廢物管理目錄》，其中將未經分揀的廢紙由限制進口調整為禁止進口，回收（廢碎）紙及紙板被列入了「禁止名單」，也開啟了紙張價格快速上漲的通道。

據相關專家表示，此次價格的上調主要是前期調整後市場出現反彈，其次是進入春節備貨期需求增長，下游紙箱廠需求逐漸增加。

紙價上漲動力仍在

上海證券報報導，中國環保部在 2017 年 12 月 25 日公布了 2018 年首批進口廢紙配額，與 2017 年同期相比，2018 年首批公示名單裏獲批紙企數量減少約 88.46%，獲批進口廢紙額度減少約 91.33%。其中，玖龍紙業 (2689-HK)、 理文造紙 (2314-HK)、山鷹紙業 (600567-CN) 又占據了首批核準總量中的絕大部分配額，龍頭企業配額發放優勢明顯。

對於 2018 年首批配額大幅縮減，國金證券認為，2018 年全年整體的配額批覆總量較 2017 年將確定性減少，廢紙和包裝紙的價格在 2018 年的全年均價仍有望高於 2017 年。某紙業人士也表達了同樣觀點：「環保越來越嚴，在國廢還不能完全取代進口的情況下，供給端還是會出現一定影響。」

除此之外，2017 年 8 月中國環保部發布《進口可用作原料的固體廢物環境保護控制標準（征求意見稿）》規定進口廢紙一般含雜量標準由 1.5% 降低至 0.3%。這意味著進口廢紙的標準更加嚴格，進口份額還會進一步縮水。

「去年四季度價格穩定，但未必是強弩之末。」前述人士說，「行情都有一定傳導性，價格現在平穩，但春節前夕紙廠紛紛進入停機檢修期，再加上庫存調控，這也給節後漲價留下了更多的空間，另外春節前夕也常是紙價上漲的高峰期。」

造紙業上市公司 2017 年前三季度盈利水平頗為可觀，營收凈利水平大多保持大幅上漲趨勢。上市公司在這一輪行情中也穩中有進，沒有出現紮堆新上產能的現象，供需關係在短時間內不會出現明顯變化。

另一方面，2018 年環保從嚴趨勢不減。自 1 日起，環保稅靴子落地，未來環保不達標企業更加無處遁行。此外，供需關係穩定、廢紙進口收縮、停機整修、龍頭議價能力加強等諸多因素也將給 2018 年的紙價保駕護航。