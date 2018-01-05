半導體、螢幕產品熱銷 三星Q4財報可望創新高紀錄

路透報導，韓國電子一哥三星電子 (005930.KS) 將在 9 日公布去年第四季財報初報。在此之前，路透向分析師所做調查預估，三星電子該季度獲利創紀錄高位，因全球對高速處理晶片以及高科技智慧手機的需求旺盛，促半導體和螢幕產品熱銷。雖然韓元升值和 NAND 晶片價格下滑可能讓公司業績略顯失色，但多數分析師仍然認為，這家全球領先的半導體、智慧手機和電視機生產企業料錄得強勁季度獲利。



根據湯森路透對 16 位分析師的調查結果顥示，平均預計在 2017 年第四季 (10-12 月)，三星電子營業利潤較上年同期大增 74%，達到 16 兆韓元 (150 億美元)。三星電子下週二將發布獲利預估，1 月稍晚將發布完整財報。



韓華投資證券的分析師 Lee Soon-hak 表示，「三星第四季獲利前景遜於最初的預期，乃是因一次性成本。我們仍持樂觀觀點，因為 DRAM 市場的形勢沒有明顯變化。」



三星電子股價週四收報 255.4 萬韓元，較 11 月初創下的紀錄高點 287.6 萬韓元回落 11%。三星股價 11 月底曾大幅下跌，終結其牛市，因摩根士丹利預測 NAND 閃存晶片的下降週期已經開始。



不過，分析師們表示，DRAM 晶片價格第四季持續上漲，遠遠抵消這個跌勢，而且許多分析師預測，隨著企業擴大數據中心，DRAM 供應在整個 2018 年都將保持緊張。



據調查服務提供商 TrendForce 旗下的 DRAMeXchange，服務器 DRAM 和移動 DRAM 的均價在整個 2017 年分別飆漲 45% 和 20%，預計今年第一季還將進一步上漲。



分析師也預估，三星電子顯示器業務第四季獲利料在 1.7 兆韓元左右，年比增長 27%，受惠向蘋果 iPhone X 智慧手機和三星電子自家的手機供應有機發光二極體 (OLED) 顯示器。



HMC Investment & Securities 分析師 Greg Roh 指出，自 9 月開售蓋樂世 (Galaxy)Note 8 手機以來，估計三星電子已售出 1,000 萬支這款手機，儘管該公司與蘋果在高端市場上角逐激烈。



儘管如此，由於受到營銷成本的打壓，預計行動業務第四季獲利與上年同期的 2.5 兆韓元相近。此外，韓國出口商正在艱難應對韓元升值問題；韓元兌美元在 2018 年開春首日 (1 月 2 日) 最高來到 1,061.22 韓元兌 1 美元，這是自 2014 年 10 月 31 日觸及 1,053.06 韓元以來的 38 個月新高。



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