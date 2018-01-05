建高鐵的目的在於快捷，若要在深圳下車進行邊檢，然後再在羅湖上車，那就太費時失事了。堅持要在邊境交接地帶進行兩地保安檢查的人，目的不外是繼續反高鐵吧了。他們的目的不是要解決問題，而是要令問題解決不了。這樣他們就可以證明當初反高鐵是對的，支持要建高鐵的人反是錯的。然而，若讓他們得逞，那最受到傷害的是香港人自己，香港花在高鐵上的近千億港元的功能就會大打折扣。

反高鐵的人說：他們並沒有堅持非要在邊境進行檢查不可。他們的方案是效法穗港直通車那樣，各自在上下車的地方進行檢查；那就不用在過境時，特地下車作檢查了。這樣一樣可以很快捷。他們還指責政府，不肯考慮他們的方案，不肯把他們的方案交給社會討論。

但現實是他們的方案根本不切實際，只在香港一邊可行，在內地一邊卻完全沒有可行性。因為，香港這邊只有一個站，邊檢就在乘客上車前進行就可以了。無論乘客是去上海還是去桂林，都在西九龍高鐵站進行檢查便是。可是在內地，高鐵可不只有一個站，而且不是個個都是終點站，還有很多是中途站，一樣有乘客上落。如果每個站都設一個關卡，那就可能要設幾十個，甚至過百個才夠。

這可不只是內地政府願不願意增派人手與設立關卡的問題，而是得要求其他內地乘客也得檢查身份的問題。如果有些出口要檢查，有些出口不用檢查，怎可確保那些需要檢查的人不會從不需要檢查的出口入了境呢？那就等同門戶大開，相信在現有的情況下，沒有多少國家可以做得到。

然而，若果要內地的本地乘客，在出車站時，也得檢查身份證，以證實不是外來人，那就十分擾民。在內地坐過高鐵的人都知道，內地車站的人流量是十分龐大的。現時他們只需檢票就可以出站(情況與香港坐地鐵一樣)，若改為要檢查身份證，那一定會大大降低乘客的流動速度。內地乘客一定不肯接受這樣的安排，沒有人想把時間虛耗在沒有必要的檢查上。此外，若是真的要這樣做的話，除了要增派人手外，還得調整車站設計，以及增加空調的負荷，一點也不環保。

有反對派說，其實很多中途站香港人都不會去，大可以中途不停車，那就只要在幾個香港人較常去的大城市設邊檢站便是。但若是這樣做的話，就不是把香港與整個內地的高鐵網絡連接起來，而只是開多幾條直通車路綫吧了，其效益亦一定會大減。

如果在港建高鐵只達到開多幾條直通車路綫的功能，那會乘搭高鐵的人次就會有限，令高鐵的班次不能開得太密，沒法方便乘客。這樣高鐵的營運成本就會很高，票價就很難降得下來。

由此看來，堅持兩地各檢，只會增加營運成本，減少乘客方便，完全不切實際。相反，若是行一地兩檢，香港人就可以用盡整個高鐵網絡，可以選擇的目的地會更多，班次亦可以較密。此外，有中途站的乘客分攤成本，高鐵的票價也可以收得平一些。至於一地兩檢是否會破壞法治與損害一國兩制，留待明天再談。

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