•一個共用時代已經到來，互聯網正在為共用提供優化的社會運行模式。共用不僅大大提高社會資源的配置和使用效率，更為重要的是共用成為新的生活方式，讓更多的人獲得職業自由，將興趣與工作融為一體，享受多彩人生。

•企業最大的競爭力是學習力，學習力的內涵不是簡單地學習培訓，而是企業改變自己的能力，在快速變化的世界裡提高企業的應變能力。一個學習力好的企業最有效的方式是快速反覆運算試錯優化，所以企業最大的風險就是不冒風險。

•同素異構是重大結構性改革，許多新材料都是同素異構體，如碳元素，同素異構可以成為石墨，也可以變成鑽石，鑽石的價值大大高於石墨。再如矽元素，同素異構可以成為矽晶，也可以變成石墨烯，石墨烯的價值成倍提高。

•企業新潮流要求連接好兩頭，一是連接雲端，雲計算是智慧大腦，從觸網到觸雲是個新發展，企業雲化就是不斷智慧化。二是連接手機，手機是智慧終端機，從電腦到手機是個新工具，企業辦到手機上，發展空間無限。

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