以太幣價格直逼1千美元 飆漲至歷史新高

之前被瑞波幣 (Ripple)「超車」，市值降至全球第 3 的加密貨幣以太幣(Ether)，在美東時間週三(3 日) 晚間 6 點 40 分左右，漲至 974.74 美元，創歷史新高。

以太坊 (Ethereum) 創辦人 Vitalik Buterin 週二在個人部落格發文指出，負責管理區塊鏈網路的以太坊基金會，提出兩項新的研究補助計畫，盼促進分散式帳本技術的發展。

數位資產比較網站 Crypto Compare 執行長 Charles Hayter 對 CNBC 表示，以太坊基金會有意藉此擴大規模，用分散式帳本技術的相關研究、發展，協助自己度過「成長陣痛期」。

以太幣價格創新高，與全球市值最大的加密貨幣比特幣市值占比下滑，有直接關係。

根據 Coinmarketcap.com 網站統計，週二 (2 日)，比特幣市值為 2,318 億美元，僅占加密貨幣總值的 36.1%，市值占比為有史以來最低。

加密貨幣交易平台 CoinDesk 的數據顯示，以太幣於美東時間週三晚間 6 點 40 分左右，漲至 974.74 美元，創歷史新高；2017 年 1 月 1 日時，以太幣價值僅 8 美元。

Hayter 認為，投資人會對熱門標的進行重新分配，這也讓比特幣以外的加密貨幣，在 2018 年迎來新契機。

與瑞銀、巴克萊銀行，以及瑞士信貸等知名金融機構合作的區塊鏈網路，提供以太幣極為有力的支撐。