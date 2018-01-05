【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，因全球製造業和服務業數據強勁。道瓊斯指數上升 0.6% 至 25,075 點； 標準普爾指數上升 0.4% 至 2,724 點；納斯達克指數上升 0.2% 至 7,078 點。

油價週四上升，因 API 及 EIA 公佈美國上週原油庫存下降。紐約 2 月期油上升 0.6% 至每桶 62.01 美元。金價上升，紐約 2 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,321.6 美元。

香港和內地股市週四上升。油價大幅上升，油氣開採股造好，中石油（857.HK）及中海油（883.HK）股價分別上漲 5.1% 及 3.8%；造紙股逆市下跌。個股方面，三生製藥（1530.HK） 降糖新藥獲批，股價上漲 5.1%；華虹半導體（1347.HK）折讓 18.6% 配股國家集成電路， 股價上升 11.1%。恒生指數上升 0.6% 至 30,736 點，國企指數上升 0.9% 至 12,204 點，香港股市成交金額增加 0.8% 至 1,318 億港元。上證綜合指數上升 0.5% 至 3,386 點，滬深兩市成交金額減少 6.5% 至 4,976 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 金地商置（535.HK）公佈 2017 年 12 月營運數據，2017 年全年累計合約銷售總額約 453 億元人民幣，同比增長 124.7%，累計銷售總面積約 248 萬平方米，同比增加 120.6%，合約銷售均價每平方米 18,272 元人民幣，同比上升 1.9%；其中 12 月份合約銷售總額約 50.6 億元人民幣，按年增加 300.0%，合約銷售總面積 23.9 萬平方米，按年上升 220.0%，合約銷售平均售價每平方米 21,186 元人民幣，按年提高 24.9%，12 月份較首 11 月合約銷售增速加快。

◇ 天工國際（826.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年綜合純利將同比顯著增長 50% 以上至不少於 1.7 億元人民幣（上半年增速為 52.3%），主要受惠於公司的模具鋼及高速鋼分部銷售量回升，加上公司所使用的稀有金屬原材料之價格向好，令模具鋼及高速鋼分部的平均售價回升。現價相當於不高於 13.2 倍 2017 年市盈率。

◇ 前海健康（911.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年將扭虧為盈（2016 年錄得股東應佔虧損 5.3 億港元；2017 年上半年扭虧），主要因 1）2016 年錄得折讓及折扣撥備約 2.4 億港元，存款撇減撥備約 9,700 萬港元及外匯虧損約 6,000 萬港元，而 2017 年並未錄得相關費用；及 2）期內公司優化資源分配達至更高之成本效益。

◇ 金輪天地（1232.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將大幅增加超過 60% 至不少於 4.2 億元人民幣（上半年股東應佔溢利按年增加 173% 至 2.7 億元人民幣），主要因預期物業發展之銷售收益同比增長超過 100%。

◇ 中銀航空租賃（2588.HK）發佈盈利預喜，公司表示由於美國削減聯邦稅率措施（由 35% 削減至 21%）生效，公司於 2017 年 12 月 31 日的遞延所得稅負債淨額預計將減少 8,800-9,300 萬美元，而 2017 年度純利將按相若金額增加。稅務調整對 2017 年合併利潤表產生的影響，預計未來將不會再出現。

◇ 中國恒大（3333.HK）宣佈 2017 年全年合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為 5,010 億元人民幣、5,030 萬平方米及每平方米 9,960 元人民幣，同比分別增長 34.2%、19.2% 及 12.6%。另外，公司 2018 年合約銷售目標為 5,500 億元人民幣，按年上升 9.8%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)