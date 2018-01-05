人走茶涼！川普撤除歐巴馬禁令 出租全美9成沿海水域供採油

美國政府提案開放全國沿岸約 90% 外大陸架供能源企業開採石油和天然氣，這將是有史以來最大規模的離岸探勘活動。

藍色部分為美國外大陸架區域

美國內政部長 Ryan Zinke 週四回應媒體，「這是美國邁向能源主宰的頭一步，看看我們的離岸資產，應開啟談話聊聊這些離岸資產何時、如何、哪裡和多快速能夠被開發。」

但在這個消息正式公布前，環保團體就已經譴責這樣的行為，聲稱此舉不僅干擾海洋生態系統，也會增加化石燃料的供給和使用量，無疑加劇氣候變遷。

向來關心環保議題的美國前副總統高爾 (Al Gore) 在推特上表示，「川普總統再次槓上多數美國公民、各洲和企業。他那離岸探勘提案威脅了我們的沿岸社區，就只為了要支撐那垂死的化石燃料工業。」

但石油業界人士則齊聲歡呼，美國能源與環境宣傳機構 (AEA) 總財 Thomas J.Pyle 表示，所有離岸區域都應該可以開採，因為這些都是納稅人所有。

該提案為一項 5 年規劃草案，自 2019 年至 2024 年，由美國第一海上能源策略部門提案，川普總統於 4 月時簽署，最終將開放北極海域和美國沿海數百萬畝海岸以俾石油和天然氣之探勘活動。

在 26 個計畫區域中，該提案計畫在其中的 25 個區域裡規劃 47 筆租賃買賣，包括：阿拉斯加沿岸 19 筆、太平洋地區 7 筆、墨西哥灣 12 筆，以及大西洋地區 9 筆，加總後即全美 9 成沿海地區都將開放出租給能源企業，租期為 2019 年至 2040 年。

這也意味著，川普政府將撤除歐巴馬卸任前實行的離岸開採禁令 (該禁令要求保護北極圈和美國東岸約一億英畝離岸水域)，並落實自己選前「支持在任何有油氣資源的地方開發」之承諾。