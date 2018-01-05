昨天有一位朋友到銀行兌換美元，特別打電話來問我：台幣會升到多少？我説我又不是央行總裁，怎麼知道台幣會升到哪裡？從去年到現在，新台幣從 32.26 升到去年底 29.848，全年升了 8.08%，台幣不但升破 30，而且，邁向 2018，台幣似乎升得更急，這兩天台幣跑到 29.52，從 2016 年底到現在，新台幣升值 9.28%，已是強勢貨幣的前段班。



現在台幣換人民幣是 4.5462，兌歐元是 35.58，若換日幣，反算回來 1 元台幣可換 3.8038，這對很多喜歡到日本旅遊的朋友是利多。



台幣升值可提升本國人的購買力，因為台幣變大了，可是對出口商是利空，因為出口產品拿到的美元兌換成新台幣變少了。還好台幣升到現在，尚未看到出口商出來抗議，不過買股票的人可能要小心第四季你買到的公司可能出現巨額的匯兌損失。



去年一年，有歐元、英鎊、韓元升值幅度超過新台幣，其中歐元升值 12.42%，英鎊升 8.67%，跟台灣競爭最激烈的南韓，去年韓元從 1206.33 升到 1065.73，全年升值 13.19%，比新台幣升更多，不過南韓半導體去年表現非常出色，全年出口 979.4 億美元，成長 57.4%，南韓去年全年出口成長 15.8%，超過台灣。韓元大升，也讓南韓去年人均 GDP 可望跨過 30000 美元關卡。而新台幣去年升 8%，台灣的人均 GDP 至少可上升將近一成，這是台幣升值帶來的效應。



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