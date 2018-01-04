你想知道李嘉誠在2018年長江集團週年晚宴上說什麼？

李嘉誠是這樣說的：

各位董事，各位同事，過去幾十年，我內心總是充滿快樂，和大家一起迎接新年！

在年輕的歲月裡，當年的我常常在一個不足 1,000 呎的塑膠生產廠連夜趕工趕貨，那時候，「地緣政治」對我來說就是戰爭，每一天深深體會「窮日子不易過，窮生意更難過」的意思。但我愛我的事業，每天高高興興的工作，白天要渾身解數超越困難，每個

晚上，在閣樓上聽著隆隆機器運行聲方能入睡。

68年匆匆過去，至今89歲的我，依然能與你們共31萬同事，一起在57國家努力業務，爭取成績，是一種福分，是一種榮幸。這包括我的兒子 Victor，他也在集團服務了33年。

在這熙熙壤壤的時代，對政治和經濟因素作出準確分析並不容易，因此我們對各種不確定因素保持警惕，當低利率改變、貿易對壘的萌生和創新科技革命序曲合奏成曲，我們秉持「發展不忘穩健」的主節奏進入 2018 年。面對未來世界風雲變幻我們必須有全景策略，朝正確的方向邁進，必定能創出美好的前景。

集團具備業務多元化之根基及財務政策嚴謹，過去一年，我們沉著發展的固定收入穩步向前 — 未來更積極於固定收入業務大幅增長，成為整個集團極為重要的部分，為股東爭取回報 — 我對集團充滿信心。

國家注重經濟建設，「一帶一路」、「大灣區」策略有利於整體的發展。良策實踐中香港必定有機可尋。新年伊始，藉此機會，我向大家過去一年所作出的辛勞和貢獻，表示衷心感謝！期望來年全體同仁努力以赴，熱情發揮無限創意。並祝願大家新的一年事事順遂，身體健康！

謝謝大家！

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