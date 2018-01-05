中鐵建(01186-HK)中標兩項高速公路工程項目

中國鐵建(01186-HK)公布，中標重慶巫溪至陝西鎮坪高速公路(重慶段)工程項目。該項目總投資99.1億元人民幣，採用PPP模式，建設工期4年，收費期限30年，項目特許經營期滿後將項目及其全部設施無償移交給政府。項目在建設期內重慶市政府給予中央車購稅補助金額13.88億元，項目投資運營可行性缺口補助金額29億元。

項目公司負責組織建設和資金籌措，其中項目資本金19.82億元，佔總投資的20%，在建設期內根據建設進度逐步投入，註冊資本金約1.98億元；補助金額42.88億元；項目資本金及補助以外部分36.4億元人民幣，佔總投資的36.7%，由項目公司以特許經營權質押，通過銀行(銀團)長期固定資產貸款的方式解決。

此外，中鐵建及下屬中國鐵建投資集團、中鐵十九局集團、中鐵二十三局集團與河南省收費還貸高速公路管理組成的聯合體中標蘭考至原陽高速公路封丘至原陽段PPP項目社會資本採購(投資人招標)項目。項目概算總投資為55.4億元，建設期3年，運營期40年。項目資本金為總投資的20%，約1.1億元，其中，河南省收費還貸高速公路管理有限公司出資佔社會資本的10%，約1108.17萬元；公司各聯合體成員出資佔社會資本的90%，約9973.6萬元。

項目除資本金以外的全部資金約為4.43億元。其中徵地拆遷費用由新鄉市政府承擔，政府為項目建設提供「淨地」，並依據項目批覆的概算，為項目公司提供一定的投資補助，投資補助金額為不含徵地拆遷費用的概算總投資(以省發改委正式批覆的概算為準)的20%，分29年等額支付給項目公司，剩餘資金由項目公司通過貸款解決。

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