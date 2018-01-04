【IPO追蹤】萬達集團考慮讓旗下體育資產在港上市

路透今日（1月4日）援引知情人士稱，中國大連萬達集團正在考慮將其體育業務在香港分拆上市，以進一步優化集團旗下的投資組合，但不會涉及萬達在馬德裏競技足球俱樂部20%的持股（該俱樂部估值為6700萬歐元）。

除此之外，路透報道稱萬達還可能考慮出售包括英國遊艇制造商聖汐克國際（Sunseeker International）在內的海外資產。2013年萬達曾以4.95億美元收購聖汐克國際。

去年在從國家發改委方面獲得了發行15億美元離岸優先債券的許可後，萬達集團卻未能在2017年末如期發行這部分債券，許可限額隨之到齊，引發海外評級機構對萬達離岸流動性風險的擔憂。

全球三大國際評級機構之一惠譽國際昨日（1月3日）全線下調大連萬達商業地產的長期外債發行人評級 (IDR)、優先無擔保債券評級和流通美元優先債券評級，從BBB降至BB+，連降兩級。

去年9月28、29日，另兩大評級機構標普、穆迪業已下調萬達商業地產評級至“垃圾級”。萬達商業的母公司即為萬達集團。

拆分體育業務在港上市的計劃，以及出售此前重金收購的海外娛樂業資產，或可視作萬達緩解離岸流動性壓力的舉措。

“負面名單”海外並購投資活動幾無可能

中國監管機構加強對海外高杠桿並購大戶的資金管制已過去半年，摩根士丹利指出，不論是民營還是國有性質，中國企業對海外並購投資活動的步伐已顯著減緩，並將繼續放慢。特別是出現在2016年12月6日公布的“負面名單”上的產業領域，將受到更為嚴格的監督管控。

發展改革委、商務部、人民銀行、外匯局四部門負責人12月6日答記者問時表示，監管部門密切關註近期在房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域出現的一些非理性對外投資的傾向，以及大額非主業投資、有限合夥企業對外投資、“母小子大”、“快設快出”等類型對外投資中存在的風險隱患，建議有關企業審慎決策。

人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝去年12月曾表示，2017年以來，中國企業的對外投資增速放緩、結構改善。“這裏面有政府引導的作用，主要還是市場主體對外投資的逐漸成熟和回歸理性。”

潘功勝強調，2016年底幾個部門針對非理性的對外直接投資采取了階段性管控措施，到2017年底已經基本上退出。“為了中國企業走出去更加的健康有序，國家有關部門對對外投資進行了必要的引導，為對外投資的健康和有序的發展是有利的。”

本文來自華爾街見聞

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