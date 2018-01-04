智伸科12月營收首度破4億 估2018雙位數成長

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 12 月營收為 4 億元，不僅改寫歷史新高紀錄，並首度突破 4 億元大關，年成長 26.84%，月增 7.96%；累計 2017 年全年合併營收為 40.49 億元，較 2016 年合併營收成長 14.79%。

智伸科表示，受惠第四季傳統汽車產業旺季，帶動智伸科汽車零組件新產品包括汽油高壓泵浦、DCT 部份零組件等相關汽車產品持續出貨暢旺，推升 12 月汽車營收持續攀高。

展望 2018 年，智伸科指出，浙江嘉善新廠的擴產效應將持續顯現，汽車產品及醫療產品仍將是帶動營運成長的主要動力來源，汽車產品在 BorgWarner 訂單放大的加持之下，預期 DCT 產品的營收將呈現倍數成長，營收比重可望增加至 20%。

另外，醫療產品預估也至少將有 20% 的成長，法人估，全年營運仍維持雙位數百分比的成長。

智伸科去年董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限不超過新台幣 15 億元，發行期間 3 年，募集資金規畫用於新廠與新案的需求及償還銀行短借用，目前已送件審查中。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』