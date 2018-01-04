印度、泰國 可能被納入美國匯率觀察名單

彭博社報導指出，印度和泰國有可能會被納入美國匯率觀察名單，因此這兩國可能必須放鬆對各自貨幣的控制。

野村控股方面表示，印度央行對盧比漲勢的干預程度跨過了美國監控的關鍵門檻。三菱東京日聯銀行則是表示，泰國對泰銖的干預也已跨過了這道門檻。



若是這兩國央行尋求緩解美國憂心，免於遭到諸多潛在懲罰，就可能導致盧比和泰銖上揚，進而能威脅到他們的出口競爭力。在決策者的努力下，泰銖兌美元去年升值近 10%，盧比升值 6.4%。



去年，這兩國的外匯存底百分比增幅在亞洲新興市場中最高，有更多證據顯示，這兩國央行在買美元以遏制本幣升值。先前遭到美國列入觀察名單的中國、韓國與台灣，外匯增幅則是在墊底行列。



新加坡 Schroder 投資管理公司亞洲固定收益負責人 Rajeev De Mello 表示，在被美國列入觀察名單的威脅之下，今年亞洲貨幣將普遍進一步升值。



此外，Schroder 投資管理公司與澳盛銀行則表示，中國、韓國與台灣央行的干預活動顯著減少。



澳盛銀行駐新加坡研究部門負責人 Khoon Goh 表示，泰國和印度是兩個例外，他們一直在積極儲備外匯以遏制本幣升值壓力。泰國雖不在美國通常關注的 12 大貿易夥伴之列，但若美國擴大監控範圍，泰國也可能受到關注。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』