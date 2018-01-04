美國公佈對加拿大軟木和木材徵稅最終協議

外電報導指出，美國週三 (3 日) 公佈了有關對加拿大軟木和木材徵稅的最終協議，引起了加拿大方面的激烈反對。

根據了解，加拿大開始透過世界貿易組織 (WTO) 就美國在北美自貿協定的框架下軟木和木材的徵稅提出申訴。美國商務部宣佈，將加拿大 West Fraser Timber 和 Canfor 公司合計關稅分別定在 23.6% 和 20.5%，而 Resolute Forest Products 和 Tolko Marketing and Sales 公司的合計關稅則保持不變。



針對這項新公佈的最終協議，加拿大政府表示反對，認為徵收關稅將令美國市場陷入木材短缺的境地。



加拿大外長 Chrystia Freeland 在一份申明中表示，美國對加拿大軟木徵稅是不公平的，將引起很大的麻煩。加拿大已經將透過 WTO 就美國在北美自貿協定的框架下軟木和木材的徵稅提出申訴。並稱將致力於保護相關行業免受貿易保護主義的侵害。



而美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 則認為，美國對 WTO 有信心，其將最終站在美國這邊。



此外，美國也將 Canfor 公司的反傾銷稅從 8.9% 削減至 7.3%，保持 Resolute、Tolko 和 West Fraser 的反傾銷稅水準，同時將其他公司的反傾銷稅從 6.6% 降低至 6%。



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