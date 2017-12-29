在印度吃麥當勞要小心 踩雷的機率高達4成

到國外旅行，想吃點有品質保證的連鎖速食，麥當勞通常是第一選擇，不過在印度，吃麥當勞是有學問的，因為麥當勞 (MCD-US) 不敢為它在印度的 100 多家門市的服務內容掛保證。

這家美國速食連鎖店曾說過，在印度的 169 家分店，存在著涉及食品品質、安全的「嚴重風險」，該集團正與當地合作夥伴康樂廣場餐廳 (CPRL) 陷入法律訴訟糾纏中。

麥當勞印度公司 (MIPL) 稱，CPRL 違反了合作條款，4 個月前終止其特許經營協議。它禁止 CPRL 使用其品牌名稱、商標、設計和食物配方。然而，CPRL 在印度北部和東部，仍繼續經營這些據點。

「自特許經營協議終止以來，MIPL 無法確認 CPRL 在印度北部和東部經營的非法麥當勞餐廳，是否符合麥當勞的標準，包括有關供應、操作和安全標準，以及對品質有一定要求的麥當勞的產品。」MIPL 發言人透過電子郵件，表達以上看法。

MIPL 呼籲，立即關閉這些餐館。

這 2 家公司自 2013 年以來，便因印度北部、東部的這些連鎖餐廳業務，持續進行法律訴訟。在一家主要物流合作夥取消合作後，這些餐館中，有 84 家因此關門。

麥當勞中止授權，讓合作廠商只能關門 （圖: AFP）

麥當勞停止授權的印度合作夥伴，後來找到了新的供應商，並承諾在年底前重新開放。但 MIPL 指控說：「使用未經批准的供應商，將對麥當勞食品品質和安全標準，帶來嚴重風險。」

CPRL 董事總經理 Vikram Bakshi 駁斥這些指控。「麥當勞的良心突然因為印度分店的品質和食品安全而被喚醒？笑死人了，過去 4 年來，CPRL 一直希望引起他們的注意，希望包括他們的 CEO Steve Easterbrook 在內，至少有個回應。」Bakshi 在電子郵件聲明中說。

他說，他的公司提出的有關公共衛生的問題「被美國公司忽視，沒有任何回應、拜訪或行動。」

麥當勞已經在印度經營了近 20 年，經營著 400 多家餐館。在印度南部和西部，它透過 Westlife Development 開展業務，Westlife Development 是一家管理超過 260 家餐館的特許加盟商。其他的則由讓它感到困擾的 CPRL 管理。據報導，麥當勞正在尋找一個新的商業合作夥伴，授權在印度北部和東部地區經營店面。