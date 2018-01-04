2018年首個重量級上市計劃！騰訊(00700-HK)持股的Spotify秘密提交上市申請

又一家騰訊(00700-HK)持股的公司離上市進了一步。

包括CNBC、英國《金融時報》在內的多家媒體均報道，知情人士透露，音樂流媒體服務商Spotify已經在去年12月秘密向美國證券交易委員會提交了在紐交所上市的文件。

Axios認為，現在所有跡象都顯示Spotify希望在一季度上市，提交文件的時間點也支持這一看法，這也意味著這家服務商可能成為2018年首個重量級上市公司。

不過Spotify拒絕回應這一消息。投行GP Bullhound此前預計，如果Spotify成功上市，那麽市值將達到200億美元。

除了好消息，也有壞消息。同一天，Spotify被曝出正面臨版權訴訟，可能會影響它的上市計劃。

音樂出版公司Wixen Music Publishing Inc在12月29日的文件中指出，在沒有使用許可和補償的情況下，Spotify使用了超過1萬首歌曲。Wixen正在為侵權作品尋求總計16億美元的賠償。

計劃“直接上市”

Spotify在流媒體音樂服務市場上占據著“無可爭議的市場領導者”地位。

目前Spotify擁有超過1.4億的客戶，其付費用戶人數已從2012年的500萬人大幅增加至現在的逾6000萬人，是全球最大的流媒體音樂服務商。

關於這家音樂流媒體服務商上市的消息一直就沒有間斷過。去年就有消息稱，並不尋求籌資的Spotify此次計劃“直接上市”（Direct Listing），而非傳統的IPO。

兩者的區別在於，傳統IPO需要公司向投資者提供股票，並允許承銷商設定初始價格；而直接上市則允許投資者只通過公開市場購買股票，沒有預定的價格。

此外，直接上市也十分少見，大多局限於小型企業，主要集中在生物技術和生命科學領域。《福布斯》認為，一旦Spotify成功直接上市，那麽將可能促使一批創業公司追隨這一步伐。

與騰訊互持股權

如果Spotify成功，那麽還意味著又一家騰訊持股的公司上市。

去年12月9日，騰訊在其微信官方公眾號TencentGlobal上宣布了和全球最大流媒體音樂平台Spotify的深度合作，雙方雙方將互持股份。Spotify AB也在官網同時宣布了這一消息。

騰訊在聲明表示，騰訊音樂娛樂集團（TME）和Spotify將會在對方新增的股份中購買一小部分；另外，騰訊會在一些股東手中收購Spotify的部分股份。

全天候科技指出，持股Spotify也將為騰訊增加更多音樂版權。今年8月，Spotify與全球“三大”之一的華納唱片完成了版權授權協議，至此Spotify終於拿穩了占全球總市場份額近70%的三大唱片公司的長期版權授權。

本文來自華爾街見聞

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