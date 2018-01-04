【台新投信】迎接醫藥創新時代 中國醫藥股蓄勢待發

中國擁有巨大人口與消費升級積極需求，加上人口老齡化、城鎮化與醫療保險的環境下，醫療族群成為下一波備受矚目的標的。近年來中國官方加大力度支持生物製藥，在 "十二五" 期間投入約 400 億人民幣在新藥研製，加上海歸派人才激增，為新藥發展奠定良好基礎，尤其是在化學藥物開發空間日漸收窄下，生物藥創新研發可望成為未來中國醫藥行業的成長動能。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真說明，中國醫藥的總產值已經超過 5000 億美元，而且保持了超過 20% 的增長速度，相較於中國人口需求，目前的市場規模仍然很小，目前有兩大驅動力推升醫藥的中長線發展，一是資金進駐，二是政策支持。中國製藥企業對於新藥研發投入強度持續加大，而官方政策支持的傾向越來越明顯，未來將有一系列配套扶持政策密集出台。

葉宇真表示，過去中國新藥審批速度緩慢而遭受詬病，但自 2011 年以來，中國創新藥的審批明顯加快，對於各個相關企業的業績推動也發揮極大的助益，目前官方也逐漸改良流程，加速創新藥的審批上市過程，可望激勵醫藥族群的表現。

葉宇真進一步說明，新藥投資具有較高波動與風險，對於想要參與醫藥股發展的投資人，可以精選具備新藥研發能力或有銷售通路優勢的個股。此外，比較中國醫藥龍頭股與全球醫藥巨擘的淨利增速，中國醫藥龍頭普遍表現較佳，且成長性高，長期發展較為明朗，建議行業的龍頭股為投資首選。

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