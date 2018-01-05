走出衰退，巴西股市續狂歡

新興市場繼續狂歡 最推巴西、墨西哥和印度股市 新聞來源: 工商時報 2018/01/03 繼 2016 年巴西股市出現 39％漲幅之後，2017 年再漲了 27％，對於巴西股市後市，瑞銀巴西股市產品經理張婉珍指出，隨著美元走勢平穩，巴西貨幣貶值壓力也跟著降低，通膨趨緩，連帶物價年增率也緩步走低，有利中央銀行採取寬鬆貨幣政策刺激經濟。

回顧 2017 年巴西股市，雖然在 2017 年 5 月時發生總統泰梅爾涉貪醜聞，使得巴西股市大幅回檔，但在經濟數據持續轉佳的支持下，巴西股市無畏政治動盪，持續創歷史新高，全年上漲 27%，表現亮眼，而放眼 2018 年，巴西股市的投資機會又在哪呢？

1. 領先指標上揚，巴西經濟回暖

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/03；資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2014 年全球大宗商品下跌，衝擊仰賴商品出口的巴西匯市，當時巴西里爾對美元匯率貶值超過 40%(2014 年 7 月~ 2015 年 9 月期間)，匯率的貶值使得巴西的通貨膨脹迅速攀升，2014 至 2015 年這段期間，通貨膨脹從 6.4% 升至 10.7%，為了穩定匯率與抑制通貨膨脹，巴西央行不得不上調基準利率，2015 年巴西 SELIC 利率最高來到 14.25%，然而過高的利率卻也抑制了巴西的經濟活動，使得 2015 年的消費者信心與工業生產數據一路下滑，再加上前總統羅賽芙 ( Rousseff ) 捲入巴西石油貪腐醜聞，在多重因素的衝擊之下，使得巴西經濟步入大幅衰退，2015 年及 2016 年的經濟成長率分別為 - 5.6% 與 - 2.5%。

而 2017 年以來，隨著已開發國家穩定復甦，商品價格回穩，再加上巴西通膨壓力走低，讓巴西央行得以持續降息刺激經濟，使得巴西經濟逐步轉佳。由上圖可看到，巴西景氣領先指標持續向上，顯示景氣好轉，且經濟成長率已由負轉正，連續 2 季正成長，走出經濟衰退的陰霾，鉅亨基金交易平台認為，目前的巴西正處於低通膨、低成長的階段，是經濟週期性復甦的早期徵兆，建議投資人不可錯過正在經濟復甦前期的巴西股市。

2. 分析師看好 2018 年巴西經濟成長，有利股市

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/03；巴西股市採用巴西聖保羅證交所指數；資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

巴西經濟成長回歸正軌將有利巴西股市未來表現，從歷史經驗可看出 (見上圖)，當巴西經濟成長率呈現上升趨勢時，巴西股市常有不錯的表現，而根據彭博分析師預估，巴西今年的經濟成長率可望達到 2.5% 的成長，高於 2017 年的 1.0% 成長，鉅亨基金交易平台認為，只要巴西經濟維持上行趨勢，對於巴西股市未來走勢看法樂觀。

3. 原物料走俏，巴西股市另一助力

巴西具有得天獨厚的天然資源，為主要原物料出口國，諸多農、礦產的生產或蘊藏量均名列世界前茅 (例如：大豆、鐵礦砂、石油等)，因此原物料的價格漲跌對於巴西經濟與貿易影響重大，由下圖可看到，商品指數的漲跌幅與巴西股市的漲跌幅具高度正相關 ( 同漲同跌 )，而隨著全球經濟穩健復甦與中國限制產能，雙重助力下推升近期原物料價格，彭博商品指數自 2017 年 6 月低點反彈至 2018 年 1 月 3 日，漲幅逾 10%，鉅亨基金交易平台認為，穩定復甦的全球經濟將會提振市場對於原物料的需求，刺激原物料價格走高，有利巴西出口貿易與股市走勢。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/03；巴西股市採用巴西聖保羅證交所指數；漲跌幅採用年度漲跌幅；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

巴西經濟復甦，投資瞄準巴西股票型基金

隨著領先指標等經濟數據上揚，原物料價格回穩，有利巴西股市未來發展，且根據彭博資料顯示，目前巴西的通貨膨脹率為 2.8%，低於巴西央行所設的 4% 目標，提供巴西央行進一步降息刺激經濟的籌碼，建議投資人在巴西正處於經濟復甦初期時，酌量佈局巴西基金。

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