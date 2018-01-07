【撰文／王榮旭】

2018 年開紅盤首日大盤站回季線收復所有均線，這是好的開始，今年台股盯住兩個關鍵美元及美股，只要美元續弱，美股續強，台股多頭不止，但選股跟去年不同，今年主軸在汽車智能化、利基型電子、5G 通訊、原物料及生醫，汽車智能化是造成電子零組件供應吃緊的主因之一，如 ML CC 智慧手機用量每台約 800 顆，傳統汽車用量 3000 顆，ADAS 防撞系統汽車用到 6000 顆，電動車用量更高達 1.2 萬顆，所以日本大廠都轉供應高階車用 ML CC，中低階 ML CC 訂單釋出台廠醫時間也無法全數供應，產品輪著漲價，今年供應依舊吃緊，龍頭股國巨衝到 355 元還意猶未盡，MO S F ET 及二極體也供不應求，MOSFET 封測大廠捷敏 - KY(6525) 受惠車用功率模組訂單爆滿，上季營收可望創歷史新高，估計去年 EPS6 元，今年 EPS 挑戰 7 元，股價衝到 90 元，本益比 13 倍仍顯低估。

5G 可望提前商轉

另外，國際大廠轉向車用二極體，不但造成功率元件缺貨，分離式元件也供應吃緊，強茂 (2481) 有 8 成以上產品是二極體，受惠 Q1 產品漲價程度高，估去年 EPS2.3 元，今年 EPS 挑戰 3 元，本益比約 11 倍，投信緊急回補，利基型電子位速 (3508) 今年第一天就拉出漲停到 54 元，領先大盤創波段新高，跌破市場眼鏡，畢竟我在 10 月初出刊的 1252 期專欄，看好位速切入有機光伏發電電池模組 (OPV) 生產設備，當時股價才 28 元左右，3 個月不到就大漲 8 成，投信上月緊急回補 2400 多張，每股平均成本約 48 元，後面如果沒有再走一波行情，法人為何要追高，今年這種利基型電子會層出不窮，而 5G 商轉在各國加速進行下可望提前，因為網路直播及 4K 以上高畫質影片傳輸引爆對頻寬的需求，透過 5G 網路下載 1 部高清影片只需要 1 秒，各電信及網路大廠積極佈局 SDN(軟體定義網路)，可更有效率管理及控制網路設備。

來源：《萬寶週刊》 1262 期

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