服務業要被搶飯碗了 LG將發表3款飯店、機場、賣場商用機器人

對於服務業從業人員來說，這恐怕不是個太好的消息。

南韓 LG 下周將在拉斯維加斯舉行的全球消費電子展 CES 上展示三款概念機器人，專門針對旅館、機場和超市的商業用途開發，可以取代大部分的現場服務人員。

點送餐機器人

這款機器人可以在飯店和機場休息室為旅客提供送餐服務，只需要在機器人身上內置的觸控謍幕點選需要餐飲，確認後，送餐機器人在取得餐點飲料後送到，基本上可以取代服務人員，並且全天候工作。

搬運工機器人

這款機器人除了適用於用於機場服務，將行李送到登記處旁邊，以方便旅客快速辦理登機手續外，還可以處理酒店的入住和退房服務，並將行李搬運到客房。目前日本已有酒店業者試用機器代替人類。

購物車機器人

這款機器人可以說是一個移動的 AI 售貨機，內建條碼讀取器，客戶可以使用手機掃描商品價格並購買。

LG 的 CLOi 機器人與 LG 電子公司的 THINQ（消費電子和家用電器的 AI 品牌）並行開發，早在去年就推出商用的 AI 機器人，而今年 CES 展上將發表的這三款新機器人和去年的機場導引機器人、機場清潔機器人，已經在韓國仁川機場進行了實際測試，接待過數千名旅客。

如果這些機器人真的在機場、飯店、餐廳、賣場普及，那對許多在服務業工作的人來說，可真是壞消息。

國際勞工組織表示，截至去年 5 月，全球近 50％的勞動力為服務業所雇用，主要是貿易、運輸、住宿、食品和其他行政、商業服務。

此外，麥肯錫去年 11 月發布的報告預估，到了 2030 年，全球將有多達 8 億個工作飯碗可以被機器人取代，即使自動化採用速度較慢，仍有多達 4 億人受到影響。