研究警告：機器人將奪走2成英國人飯碗 11.63兆台幣薪水消失

英國智庫「公共政策研究所」(IPPR)周四 (28 日) 公布最新報告，警告自動化將令英國大量低技術職位流失，影響全國近 2 成人口，涉及薪酬達每年 2900 億英鎊 (約 11.63 兆元新台幣)，其中運輸業、製造業、批發及零售業情况尤其嚴重。

香港《明報》綜合報導，報告指出，英國約有 44% 職位在未來 10 至 20 年間面臨自動化，估計超過 1370 萬勞動人口 (英國人口為 6564 萬) 受影響。自動化可望令英國生產力每年增加約 0.8% 至 1.4%，到 2030 年 GDP 亦可望提升最多 10%，惟並非所有國民均同等受惠。

其中低薪職位與薪酬較高職位相比，被機械取代的機會平均高 5 倍，運輸業、製造業與批發及零售業最受威脅，分別約有 58% 至 65% 職位將走向自動化。

報告估計，因自動化而被取代的職位相關薪酬達每年 2900 億英鎊，部分將用以提升負責操作先進機械的勞工薪酬，或是開創新職位，但仍有可觀部分會變成企業的利潤。同時，低技術勞工只能繼續在低薪、低產能的行業就職，面臨工時減少、薪酬下降的危機；這些職位主要集中在國內較貧困地區，由女性或少數族裔擔任。

雖然引入機械人不一定對經濟有負面影響，不過報告相信，政府有責任善加監管自動化的過程，建議加強資本再分配政策，包括設立監管機構、研究增加使用機械與人工智能涉及的道德問題，以及建立「公民財富基金」等集體資產，確保自動化帶來的盈利不會只令少數人受惠，避免加劇貧富懸殊；政府亦應撥款，再培訓因自動化失業的勞工或深受自動化影響的業界，以提高他們的就業機會。

自動化已成全球趨勢，麥肯錫全球研究所上月發表報告，指出到 2030 年全球將有 8 億就業職位被機械人或人工智能取代，但同時亦將有大量新職位產生，一如 1900 年代工業革命的職位轉移。