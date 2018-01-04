特斯拉Model 3量產時程二次遞延 貿聯-KY股價走軟

特斯拉 Model 3 量產又遞延，再度把每週生產 5000 輛的目標延後至今年第二季結束前達成。

特斯拉去年第四季 Model 3 交車量為 1550 輛，低於分析師預估的 2917 輛。此消息一出也讓貿聯 - KY(3665) 今股價走低，開盤即一路下滑，由開盤的 281.5 元，最低來到 267.0 元。

為了擴大 Model 3 產量，特斯拉每季投入逾 10 億美元用於機器人、組裝線和工具，但仍未達成量產目標。根據特斯拉估計，今年 6 月底前才可實現每週裝配 5000 輛 Model 3 的目標，這也是特斯拉第二度推遲生產目標，由去年 12 月延後至今年第一季末，這次又再度推遲至第二季末。



特斯拉公布去年第四季共交付 2 萬 9870 輛電動車，略低於市場預估的 3 萬輛。其中，Model S 交車量為 1 萬 5200 輛，Model X 交車 1 萬 3120 輛。而去年全年 Model S 和 Model X 的總交車輛為 10 萬 1312 輛，高於預期的 10 萬輛，去年整體高價車款的銷售量則較前年成長 33%。



法人表示，雖特斯拉推延生產時程，但今年整體出貨量仍將優於去年表現，且在高價車款帶動之下，也將推升貿聯 - KY 的成長動能。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』