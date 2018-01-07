揮別指數豐收的 2017，持續迎向史上最長萬點的 2018，由於國際股市依舊持穩於高檔，雖許久未見較大幅度修正，使得震盪加劇的可能性跟著升高，不過若選股能留意高低基期與資金流向變化，獲利機會仍相當濃厚。

【文／黃俊超】

進入二○一八年，加權指數延續一七年底三連紅氣勢，開紅盤即突破季線壓力，加上美國股市大漲帶動，外資陸續歸隊、新台幣升值，加權指數重返一○八○○點，電子強勢股主要集中於漲價、新科技等題材，傳產類股漲勢則建構在報價走揚，包含水泥、塑化、鋼鐵等均有發揮。

原物料類股輪番上陣

統計數據顯示，第四季至隔年首季為最易上漲時期，主要是因第三季受除權息等因素，易造成指數拉回，不過一七年並未發生，加上外資下半年賣超逾千億元，使第四季雖有創高，然整體狀況仍屬高檔震盪，而新台幣強勢升破三○元，加上美國等主要股市仍持穩高檔，一八年第一季的台股仍相當有看頭。

加權指數下半年拉回的三個低點，分別為一○二二五、一○二五七與一○三二二，幾乎剛好落在同一線上，因此可將這條連線可視為頸線，為多頭重要支撐，下方還有年線與萬點保護，而短線反彈目前來到大量區之上逼近前波高點，若外資持續回籠，則指數有機會挑戰前高；反之，則以在高檔震盪機率較大。

傳產股當中，以原物料族群表現最為亮眼，其中塑化類股受惠於油價上漲帶動，加上指標股台塑四寶、台聚集團等輪番上陣，氣勢也延續到紡織上游；而鋼鐵類股，則是以銅價漲幅相對剽悍，一七年漲幅超過三成，相關公司營運漸入佳境；此外，貨櫃航運的ＳＣＦＩ指數也出現大漲，長榮為關鍵指標。

近日科技股表現相對強勢的標的，除了蘋果新科技應用之外，仍是持續圍繞在漲價題材上，除了被動元件、砷化鎵、矽晶圓持強外，輪動至二極體族群，供給方面因金屬材料報價上漲，加上關鍵晶片原料ＥＰＩ也缺貨，加上電動車、無線充電、ＡＩ等需求成長，使得市況開始供不應求，有機會跟進走一波到底模式。

二極體吹漲價風

二極體廠強茂，繼中國ＬＲＣ後，於一七年九月底首度調漲，十一月再次漲價，預期一八年首季仍將調漲一成，且根據媒體報導，除強茂透過正式發文調漲價格外，也有公司透過新封裝方式變相調漲價格，可留意台半、德微、虹揚ＫＹ、敦南等，股價近期表現相對強勢。

二極體是相當成熟產業，過去幾年報價幾乎每年都要下調五％以上，不過近兩年受惠於國際半導體大廠併購，加上車用、智慧家電、智慧手機與工業等應用產品需求大增，尤其智慧手機、電源供應器與車用電子對二極體的搭載量，幾乎呈現倍數成長，因此，二極體不僅不再降價，反而開始向上調整價格。

來源：《先探投資週刊》 1968 期

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