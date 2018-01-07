中國引導產業轉型，限制污染性產業設廠；另一方面對於產能過剩的鋼鐵、水泥等積極調控去產能，因此石化、紙器、水泥及鋼鐵等供給減少、需求增加，產品報價較容易上漲，傳統產業大廠將得以翻身，電子高污染的 PCB 產業也是預期供給下降，漲價聲響起。

【文／方亞申】

經過三○年的經濟快速發展，中國污染日益嚴重，秋冬愈來愈常見的霧霾對人民身體傷害不言可喻，近年來中國政策對防止工業污染越發重視，一聲令下可使得一個地區工廠全數停工，台商面對此種政策必須多加小心，間接也將使得小廠被淘汰，對傳產及電子都被須嚴肅面對，否則對公司營運將帶來重大影響！

地處季風下游的台灣，近年來每到季節更換，空氣品質惡化已非新聞。找源頭，老是說就是中國惹的禍（當然台灣本身污染也不少）。台灣受不了，中國更受不了，戴口罩外出似乎已是必備。而經濟快速發展超過三○年的中國，民眾開始有錢，對此當然不滿。執政者當然知道，尤其不管是水、空氣或是環境污染，這是禍延好幾代，對於將爭霸全球的中國是嚴重的內傷。於是近幾年政策開始對污染開鍘，遇到重大慶典，天子腳下的北京必須見藍天，一紙命令就可令方圓幾百里污染工業停工，但畢竟是權宜之計，就源頭還是要工廠降低或停止污染，以符合美麗新中國大夢。

美麗新中國要有良好環境

中國是人治體系，往往以一紙公文就可令產業翻天覆地。一七年底，突然傳出震撼昆山台商的停產風暴，即因蘇州轄下縣級市昆山因水污染未能達標，一度要求吳淞江趙屯（石浦）等三個斷面所屬流域二七○家工業企業十二月二十五日起至一八年一月十日全面停產。雖然事後未執行，但也代表政策方向已明確將朝防污執行。

中國國務院總理李克強則已正式簽署、公布大陸環保稅法條例，該條例將自二○一八年一月一日起與環境保護稅法同步施行。一般預料，環保稅實施後將造成業者負擔加重。環保稅法主要徵收對象為大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪音四大類。該條例對「環境保護稅稅目稅額表」中其他固體廢物具體範圍的確定機制、城鄉污水集中處理場所的範圍、固體廢物排放量的計算、減徵環境保護稅的條件和標準，以及稅務機關和環境保護主管部門的協同機制等，均做了明確規定。

政策防污是必走方向

值得重視的是，一七年十二月二十七日大陸國務院已先發布「關於環境保護稅收入歸屬問題的通知」，指稱為了促進各地保護和改善環境、增加環境保護投入，決定將環境保護稅全部作為地方收入，這給了地方政府在環保稅的徵收上有更大裁量權。先前大陸的環保稅來源於排污費，為中央與地方所共用，中央和地方的分成比例為一：九。

而在環保稅法正式上路之前，近期大陸各地在大氣和水污染物可選的稅率範圍內，已先公布詳細課徵稅率，各地方差距頗大。譬如，北京執行採用最高稅率，大氣污染物每污染當量徵收十二人民幣，水污染物稅額為每當量十四人民幣。台商聚集最多的江蘇省和廣東省，江蘇的大氣污染物每污染當量南京課徵八．四人民幣，無錫、常州、蘇州、鎮江為六人民幣；水污染物稅額南京為八．四人民幣，無錫、常州、蘇州、鎮江為七人民幣。廣東省的標準為大氣污染物每污染當量徵收一．八人民幣，水污染物徵收二．八人民幣。天子腳下的北京所課徵環境保護費果然是最高。

有最高行政執行長李克強背書，各個污染嚴重省分積極動起來，除昆山外，江蘇省環境保護督察組也點名批評南京、無錫、蘇州等三市「存在貫徹落實環境保護決策部署不到位等問題」，要求至少在農曆年前提出解決辦法，三地為數不少的台資企業近期恐需慎防突如其來的限產、停產令。其他包括珠江三角洲也傳出限產令。沿海各省，北從東北，南至廣東廣西，未來執行限污令將是勢在必行。

來源：《先探投資週刊》 1968 期

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