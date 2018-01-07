坑了品牌、騙了買家　假貨集團如何奇襲運動品牌歐都納？

撰文／今周刊 黃家慧

你愛網路購物嗎？小心成為詐騙的對象！知名運動品牌歐都納商標被詐騙集團濫用，不但在網路上賣假貨，還散布不實謠言。下單時停看聽，避免成為待宰肥羊。

網路詐欺層出不窮，假貨真貨也經常傻傻分不清楚。舉凡國際知名品牌 LOUIS VUITTON、GUCCI 等，都是常被侵權的對象。但是，最近這把網購詐騙火，也燒到了本土知名運動品牌歐都納身上。

隨著社群網站的盛行，廣告投放成了消費者購物資訊的重要來源，卻也讓不實廣告猖獗。「光是我們看到的（臉書）廣告，就有 5、6 個版本，相關粉絲團就有 3、4 個……。」歐都納董事長特助陳淑姿表示，去年 12 月 12 日，同仁看到被仿冒的消息，原本只想以輕鬆詼諧的方式，在官網公告商標被濫用，沒想到接連 2 天相關臉書廣告在網上撲天蓋地傳播開來，歐都納才發現事態嚴重，在 12 月 19 日請律師按鈴申告。

6000 多元下殺到 1500

賣假貨，還騙稱倒閉拋售

「被仿冒」不是歐都納最大的困擾，詐騙集團居然在銷售網站上的文宣掛保證，「10 年內有損壞，直接進店換新」，甚至以「老闆跑路、公司倒閉」等字眼宣傳賤價拋售的理由，逼得歐都納不只在官網澄清，連董事長程鯤也親自跳出來在臉書上留言，強調「自己只愛路跑，不愛跑路」，努力闢謠。

在台灣有超過 42 年歷史的歐都納，以海灘拖鞋起家，因為程鯤熱愛戶外運動，繼而轉型成台灣戶外用品專賣的領導品牌。一件外套價格約落在 4000 到數萬元不等的中高價位，也因此成為網路詐騙集團盯上、仿冒的對象。

「這件事情對我們傷害滿大。」接受《今周刊》電話訪問時，程鯤表示相當困擾。

以一件 6000 元的羽絨外套為例，詐騙集團在網路上賣的仿冒品價格下殺到 1500 多元，只剩原價的 2 成 5。不僅賣假貨，還標榜 10 年內有損害都能回歐都納門市換新。「我們也去網站上下訂，拿到商品後發現，上面根本沒有歐都納的 logo，而且外型、材質都與網路上刊出的品項不一樣。」陳淑姿氣憤地說。

賣假貨就算了，詐騙集團大打「因公司破產倒閉！老闆又跑路，苦於工人！欠薪討不回，只好賤賣羽絨服」的文宣，甚至截取程鯤受媒體專訪的新聞畫面加以修改，用以加強消息真實度，對歐都納的名聲與形象造成巨大傷害。

來源：《今周刊》 1098 期

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