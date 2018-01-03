2017年亞股全數正報酬 最吸金股市台灣排第三

根據摩根投信統計，去 (2017) 年亞股全數正報酬，其中最吸金股市，由南韓股市全年資金淨流入 82.67 億美元奪冠，其次為印度股市吸金 77.29 億美元，台股則獲 61.14 億美元資金青睞名列第三，顯見亞洲市場明顯受到外資青睞。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 分析，去年亞股表現相當風光，在內外資湧入與基本面成長雙引擎帶動下，股市皆繳出亮眼的好成績，總計 MSCI 亞洲 (除日本) 指數大漲 41.24%。

若進一步觀察亞股年度漲幅，漲勢最亮眼是越南股市 48.03%，再來是印度股市，全年大漲 27.91%；第三名則是東協市場菲律賓股市，年漲幅 25.11%。而南韓、印尼、台灣、泰國股市也都繳出逾雙位數漲幅。

羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，由於去年全球受惠科技題材，讓以電子出口為主的台韓股市率先受惠，南韓股市躍升為外資最喜愛亞洲股市；至於印度則在政策紅利發酵下，吸引國際資金大舉回補。

展望 2018 年，羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 認為，市場預期全球景氣擴張能持續至 2018 年，在基期效應退去後，經濟成長將從加速轉向穩速。

觀察亞洲各國表現，以資金回補和科技股引領的境外中資股票表現最為出色，看好亞洲有望在全球經濟穩步向上，通膨與貨幣環境適中下保持穩健增長，且受惠內需加溫，看好具落後補漲機會的中國 A 股與東協市場。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾則表示，2018 年亞洲市場中，看好包含中國、南韓、印度、台灣，印尼等國家；其中可留意科技與消費產業，例如中國的電子商務模式、台灣及南韓發展行動通訊、汽車電子相關產品的公司等可望有表現機會。