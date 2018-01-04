盤前財經大事搶先讀2018年1月4日

今日操盤前瞻

新股掛牌：寬宏藝術、雙鍵、立誠、樂斯科

法說會：創威

中國 12 月財新服務業 PMI

美國 12 月 ADP 就業人數變動

美國 12 月 30 日當週首次申請失業救濟人數

〈鉅亨觀點〉奇力新併美磊直攻日廠 陳泰銘被動霸主補上關鍵拼圖

原本市場都以為，有被動併購王之稱的國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘，應該還是會繼續朝併購大毅 (2478-TW) 之路邁進，不料就在 2018 年一開始，出手的不是國巨，而是國巨旗下電感廠奇力新 (2456-TW)，而且還直接吃下台灣電感第 2 大廠，也讓陳泰銘的被動拼圖，補上了關鍵的一塊。閱讀全文...

〈美元不振〉升息也救不了美元 只能等下半年靠這 3 因素反彈

美元指數今 (3) 日上漲 0.11%，擺脫昨日創下的近 3 個月低點，不過，展望今 (2018) 年美元走勢，專家認為，上半年美元走勢將持續趨弱，估計到了下半年稅改方案等 3 因素帶動的資金行情發酵，美元才有機會跌深反彈。閱讀全文...

晶片設計出現瑕疵 英特爾股價下跌 3.5%

報導指出，英特爾晶片出現一項設計瑕疵，迫使作業系統需重新修正，英特爾股價週三下跌 3.5% 至 45.22 美元，Advanced Micro Devices(AMD) 股價則上漲。閱讀全文...

Fed 會議記錄顯示 預測今年將升息三次 但各委員間 意見分歧

聯準會 (Fed) 於 12 月預測 2018 年將升息三次，但週三公布的央行會議記錄顯示，對此一預測，明顯缺少共識。閱讀全文...

大立光 1/11 開法說 市場高度聚焦五大重點

股王大立光 (3008-TW) 今 (3) 日公布，將於 1/11 日召開線上法說，由執行長林恩平主持，市場包含法人、投資人與證券分析師在內，將關注大立光的五大重點。閱讀全文...