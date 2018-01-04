上緯投控開發海洋風電兩座示範風機創造產值12億元

鉅亨網新聞中心 2018年1月4號10點56分

【財訊快報／巫彩蓮報導】政府推動綠能不餘遺力，盼 2025 年達成非核家園目標，上緯投控 (3708) 主導開發之海洋風電 (Formosa I) 與台電簽訂電能購售契約，上緯投控董事長蔡朝陽指出，台灣擁有 36 個離岸潛力風場，適合發展風力發電，上緯投控為最先投入離岸風電的業者，兩部示範風機於去年 4 月商轉後，累計發電量達約 2 千萬度，創造產值約 12 億元。海洋風電開發場址位處台灣西北苗栗縣海岸約 2-6 公里，分為兩階段開發：第一階段容量 8MW，兩支風機已於 2016 年 10 月安裝，去年 4 月正式商轉；第二階段容量 120MW，計劃在 2019 年建設。



對於國內海洋風力發電的發展，蔡朝陽分析，去年環保署受理的 22 個案離岸風電環評案件中，有 19 案環評初審已建議通過，合計裝置容量達 10.07GW，以海洋風電在竹南的兩座示範機組為例，替國內產業創造價值約達約 12 億元。



蔡朝陽也談到，風能產業鏈合縱連橫，從開發設計、融資、風場規劃、技術認證及風險管理、設備零組件製造到營運維護等替台灣產業創造不少商機，但所面臨的挑戰包括社會對再生能源發展的共識、銀行融資及綠能基金的到位、國內企業的參與度外，最重要取決於政策的一致性。



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