封殺比特幣 美銀美林禁止交易比特幣基金和期貨

摘要：隨著比特幣超越鬱金香狂熱成為史上最大泡沫，投行用行動表示了擔憂。美銀美林在上個月決定，禁止財務顧問投資比特幣相關投資，也禁止執行客戶交易比特幣投資信託的指令。

比特幣已經超越鬱金香狂熱，成為史上最大泡沫。曾在上個月說出「做多比特幣是華爾街最擁擠交易」的美銀美林用行動表達了擔憂。

《華爾街日報》周三報導，據知情人士透露，美銀美林上個月決定，禁止金融顧問交易比特幣相關投資，同時禁止執行客戶交易 Grayscale 比特幣投資信託的指令。Grayscale 正是目前直接持有比特幣的少數幾個金融機構之一。

彭博社隨後也證實，美銀美林 12 月 8 日的內部備忘錄摘要中提到了這一資訊。

上述兩家媒體還表示，美銀美林指出，比特幣基金的現有部位可以保留在經紀帳戶中，但是收費的諮詢帳戶不行。

此前美銀美林已經禁止交易比特幣期貨。

去年 12 月，Cboe 搶先推出比特幣期貨，首秀當日即暴漲 3000 美元，期間兩次觸發熔斷。一周後，全球最大、最古老的期貨交易所 CME 也終於對比特幣敞開懷抱，比特幣期貨上市首日就高開至 20650 美元。

去年一年比特幣價格暴漲 1300%，做多比特幣也成為了華爾街最擁擠的交易。然而圍繞比特幣的質疑聲音從未停止。

除了美銀美林外，瑞銀也曾在去年 11 月表示，由於缺乏政府監管，他們不準備為比特幣做投資組合。

與此同時，各國對於比特幣的監管也日趨變嚴。

《人民日報》1 月 3 日刊文稱，「比特幣價格存在泡沫已是一個無需討論的問題」，並置評「其所謂的優勢：稀缺性、保真性、強流動性、透明度以及去中心化等，都只是投機的幌子」。

同日有媒體稱，中國央行召開閉門會議要求限期關停比特幣礦場，有關條例不日將會出台。隨後騰訊《一線》援引知情人士稱，該會議討論對比特幣礦場限電，並非關停。

此外，為了遏制韓國國內比特幣投資熱潮，去年年底韓國政府也公布了虛擬貨幣投機行為的打擊對策。

比特幣高風險性，還已經引起銀行業以及監管部門風控問題上的高度重視。同樣是去年年底，澳洲四大商業銀行凍結了比特幣帳戶，並禁止向比特幣交易所 CinJar，CoinSpot，CoinBase 和 BTC Markets 轉賬。

在經歷了價格震盪後，比特幣還遭到了經濟學家的唱「衰」。

著名投資人、知名經濟學家丹尼斯 · 加特曼（Dennis Gartman）稱，比特幣是他聽到的最愚蠢的概念之一，並且比特幣的價格最終會下跌至不足 5000 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』