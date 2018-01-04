歷史上的今天：比特幣創世區塊誕生 首個「挖礦」獎勵為50比特幣

摘要：若按照 Bitstamp 今日開盤價 14670.96 美元 / 枚的價格來計算，那麼這個「創世區塊」的價值高達 73.35 萬美元。

對於世界上第一款數字加密貨幣比特幣來說，過去的 2017 年註定是不平凡的一年。Bitstamp 數據顯示，去年 12 月 16 日比特幣價格收於 19187.78 美元，創記錄之最；2017 年年內比特幣價格實現 20 倍的驚人暴漲。

而在這樣的狂歡背後，人們往往會忘記比特幣默默無聞的起點。實際上，今天（1 月 3 日）是比特幣的「生日」；正是在九年前的 2009 年 1 月 3 日，比特幣區塊鏈網路中誕生出了「創世區塊」 (genesis block)，也就是開天闢地的 block #0，「0 號區塊」。

「挖礦」，其實就是利用晶片的計算能力 ("hashpower")，在比特幣全球網路的區塊中不斷進行「哈希碰撞」，比競爭對手更快地求解，以此贏得在公開賬簿上的記賬權，獲得系統獎勵的比特幣。這一不斷重複的枯燥過程，在比特幣行業被形象地稱作「挖礦」。

Block #0 是在當天服務器時間的下午 6 點 15 分計入公開賬簿的，「挖礦」獎勵為 50 比特幣；若按照 Bitstamp 今日開盤價 14670.96 美元 / 枚的價格來計算，那麼這個「創世區塊」的價值高達 73.35 萬美元。直到 6 天後（2009 年 1 月 9 日），區塊鏈網路的第二個區塊 block #1 才被「挖出」。

自那之後，比特幣區塊鏈網路上已挖出了逾五十萬個區塊；截止發稿，最新挖出的區塊是 block #502359。

自 2009 年比特幣誕生以來，數字加密貨幣市場實現了驚人的增長，目前已經有 1000 多種不同的數位貨幣，總市值達 6950 億美元。

隨著比特幣價格和自身市值的不斷增長（目前已達到 2500 億美元），未來「開採」新的比特幣，對礦機的算力要求越來越高，設備也越來越昂貴，作為成本大頭維持礦場運作的電費也愈來愈高；目前給挖出新區快的礦工酬勞已經降至 12.5 比特幣。

當然，比起 2009 年「創世」原點時的 50 比特幣，今天的 12.5 比特幣要值錢得多。

比特幣價格奔向一萬美元之路

『新聞來源／華爾街見聞』